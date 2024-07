Jurriën Timber adviseert Alex Kroes met Ajax toe te slaan: 'Hem kan Ajax wel gebruiken, hoor!'

denkt dat een uitstekende versterking zou zijn voor Ajax, zo geeft de centrale verdediger van Arsenal aan in gesprek met AjaxShowtime. Timber kent Weghorst uit zijn eerste periode bij het Nederlands elftal en weet 'honderd procent zeker' dat Ajax de boomlange spits maar al te goed kan gebruiken.

Timber heeft, mede vanwege een zware blessure, een teleurstellend jaar achter de rug bij Arsenal. In gesprek met AjaxShowtime kijkt hij terug naar zijn eerste periode bij Arsenal, maar bespreekt hij ook de huidige situatie bij Ajax. Timber wordt door de journalist geconfronteerd met twee spelers die technisch directeur Alex Kroes naar Amsterdam wil halen. Weghorst en Pablo Rosario staan hoog op het wensenlijstje van de technisch directeur van de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

Timber zou het wel weten als hij eindverantwoordelijk was bij Ajax: "Dat zouden mooie aanwinsten zijn", zegt de centrale verdediger over Rosario en Weghorst. Met laatstgenoemde speelde hij samen bij het Nederlands elftal, waar Weghorst een goede indruk heeft achtergelaten om Timber: "Dat is een absolute winnaar, Wout. Die kan je wel gebruiken hoor, bij Ajax. Honderd procent", besluit de verdediger.

Woensdag werd via Voetbal International-journalist Lentin Goodijk duidelijk dat de komst van Weghorst er lastig uitziet voor de Amsterdammers. Dat heeft te maken met de penibele financiële situatie in Amsterdam,. maar ook met het feit dat Weghorst een goede voorbereiding wil draaien: “De interesse van Ajax, en ook van FC Twente trouwens, is er nog steeds, maar het wordt er niet makkelijker op.Op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat Weghorst zoiets heeft van: ik wil nu een keer duidelijkheid hebben. Ook om een goede voorbereiding te draaien", zei Goodijk.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes kan door zeer serieuze interesse een middenvelder slijten bij Ajax

Een uitgaande transfer naar de Bundesliga is mogelijk aanstaande voor Ajax.