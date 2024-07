Ajax dreigt naast droomaanwinst te grijpen: ‘Hij wil een goede voorbereiding draaien’

Ajax dreigt naast de zomerse komst van te grijpen. De aanvaller van Burnley is pas een optie voor de Amsterdamse club als iemand verkocht wordt, zo onthult clubwatcher Lentin Goodijk van Voetbal International.

“Bij Ajax is het telkens afwachten totdat er verkocht wordt voordat de club zelf echt kan kopen. Er moet wel financiële ruimte zijn om zo’n deal met Weghorst mogelijk te maken”, zegt Goodijk dinsdag in een video-item van Voetbal International op YouTube.

Volgens de verslaggever is het op dit moment ‘lastig inschatten of Weghorst nog komt’. “De interesse van Ajax, en ook van FC Twente trouwens, is er nog steeds, maar het wordt er niet makkelijker op.” Dat heeft Goodijk onder meer te maken met de uitdrukkelijke wens van Weghorst om een goede voorbereiding te draaien.

“Op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat Weghorst zoiets heeft van: ik wil nu een keer duidelijkheid hebben. Ook om een goede voorbereiding te draaien”, vervolgt de clubwatcher. “Daar zit een beetje spanning van de tijd op, of dat nog gaat lukken. Anders zal hij een andere keuze maken en zal Ajax ook een andere keuze maken. Zo simpel is het ook.”

