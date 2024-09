Domper voor Manchester City én Oranje: Guardiola vertelt hoe lang Aké aan de kant staat

Manchester City-trainer Pep Guardiola kan voorlopig geen beroep doen op . De verdediger viel dinsdagavond in de Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland vlak voor rust uit met een blessure en staat daardoor minstens een maand aan de kant. Guardiola verwacht pas na de volgende interlandperiode in oktober weer een beroep te kunnen doen op Aké.

De linkspoot kwam in de aanloop naar de eerste interlandperiode van dit seizoen weliswaar slechts twee keer kort in actie voor Manchester City, maar Ronald Koeman deed desondanks een beroep op hem. Aké verscheen tegen zowel Bosnië en Herzegovina als Duitsland aan de aftrap. De verdediger werd tegen Bosnië voortijdig naar de kant gehaald, zijn wedstrijd tegen Duitsland duurde nog geen helft. Aké liep in de slotfase van het eerste bedrijf een blessure op en moest zich per brancard van het veld laten dragen.

Het bleef de afgelopen dagen stil, maar Guardiola is vrijdagmiddag met een update gekomen. “Ik verwacht dat we hem tot de komende interlandperiode moeten missen”, zo vertelde de Spanjaard op een persconferentie. Het Nederlands elftal speelt op 11 oktober een uitwedstrijd tegen Hongarije en gaat drie dagen later op bezoek in München. Die wedstrijden zal Aké sowieso aan zich voorbij moeten laten gaan, evenals een hoop duels met Manchester City. De regerend kampioen van Engeland speelt de komende maand in de competitie tegen Brentford, Arsenal, Newcastle United en Fulham, neemt het in de derde ronde van de League Cup op tegen Watford en wacht in de competitiefase van de Champions League ontmoetingen met Internazionale en Slovan Bratislava.

Pep Guardiola says Nathan Ake will likely be out until the next international break in October ❌ pic.twitter.com/RxpJV9GlCr — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 13, 2024

