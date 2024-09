Timber veroorzaakt eerste opstootje in North London Derby na forse overtreding

Tijdens de North London Derby op zondagmiddag heeft het ruim een half uur geduurd voordat het eerste opstootje een feit was. kreeg het aan de stok met Tottenham-doelman nadat de Nederlander doorspeelde na het fluitsignaal voor een overtreding van hem.

Na 35 minuten spelen ging Timber vol voor de bal, maar raakte hij ook hard zijn tegenstander Pedro Porro. Toen scheidsrechter Jarred Gillett floot, besloot de verdediger van Arsenal door te spelen, tot onvrede van de spelers van Tottenham Hotspur. Toen de bal eenmaal over de achterlijn verdween, dook Vicario meteen bovenop de voormalig Ajacied, die de sluitpost van de thuisclub bij de schouders greep. Na een paar minuten was alles weer tot bedaren gekomen en had Timber een gele kaart gekregen voor de overtreding. Vicario kreeg zelf geel voor de manier waarop hij op zijn tegenstander afrende.

