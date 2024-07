Timber maakt indruk: ‘Als een nieuwe aanwinst, een geweldige toevoeging’

Arsenal-trainer Mikel Arteta heeft zich na het oefenduel met Manchester United (2-1 winst) alweer lovend uitgelaten over . De mandekker miste bijna zijn hele eerste seizoen in Londen door een blessure, maar maakt bij zijn terugkeer indruk op de Spaanse oefenmeester.

Timber mocht in de nacht van zaterdag op zondag in de basis beginnen bij de oefenwedstrijd van Arsenal tegen Manchester United. De verdediger kwam uiteindelijk ruim een uur in actie tijdens het duel in Californië. Voorafgaand aan het treffen liet Arteta zich al positief uit over het optreden van Timber op het trainingsveld en dat is er na de wedstrijd niet minder op geworden.

“Hij is nu op zoek naar zijn ritme, want hij heeft het afgelopen jaar natuurlijk weinig gespeeld”, begint Arteta over Timber op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Manchester United. “We hebben hem gevraagd op een andere positie te spelen dan we voor hem in gedachten hadden door de spelers die we nu beschikbaar hebben. Maar ik ben erg blij met hem. Kijk naar hem, zijn manier van druk zetten, zijn leiderschap, zijn kalmte. Hij is als een nieuwe aanwinst voor ons en een geweldige toevoeging aan het team.”

Arsenal begon moeizaam aan het duel met Manchester United en keek al na tien minuten tegen een achterstand aan door een goal van Rasmus Højlund. De Londenaren trokken de stand een kwartier later via Gabriel Jesus weer gelijk. Tien minuten voor tijd was het Gabriel Martinelli die the Gunners de overwinning bezorgde. Na afloop van het duel werd er ook een strafschoppenserie georganiseerd, die de ploeg van Erik ten Hag met 3-4 won.

