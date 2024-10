'Pessimisme' bij het Corinthians van Memphis Depay: 'Er zijn al alternatieven onderzocht'

Binnen Corinthians, sinds vorige maand de werkgever van , heerst 'pessimisme' over het aanblijven van hoofdsponsor Grupo Esportes da Sorte. Het gokbedrijf, dat grotendeels opdraait voor het voor Braziliaanse begrippen forse salaris van de Nederlander, verkeert in zwaar weer en dreigt op korte termijn af te gaan haken als geldschieter.

Dat meldt ESPN Brazil althans. Gisteren (maandag) werd duidelijk dat de hoofdsponsor van Corinthians wordt verdacht van criminele praktijken, waardoor Grupo Esportes da Sorte 'op omvallen' zou staan. Een dag later blijkt dat er binnen de club weinig vertrouwen heerst dat het gokbedrijf overeind zal blijven: "Binnen Corinthians heerst volgens onze Braziliaanse collega's pessimisme en dus zijn er al alternatieven onderzocht", schrijft de Nederlandse tak van ESPN.

In een statement heeft de hoofdsponsor aangegeven dat het een regionale vergunning om de komende vijf jaar door te mogen gaan, heeft weten te valideren. Het is nu echter zaak dat er ook een landelijke vergunning wordt verkregen. De tijd dringt: "Het bedrijf heeft nu nog tot en met donderdag 10 oktober de tijd om van deze regionale vergunning een landelijke vergunning te maken. Anders kan het niet verder als hoofdsponsor van de club uit São Paulo", leest het.

Bij Corinthians bereidt men zich al voor op het ergste. En er gloort hoop: twee partijen zouden klaarstaan om in het gat te springen dat Grupo Esportes da Sorte zou achterlaten. "Een van deze partijen is eveneens een gokbedrijf, maar dan wel met een landelijke vergunning. De ander komt uit een ander segment", weet de betaalzender. Beide partijen zouden onder 'vergelijkbare voorwaarden' willen instappen, waardoor ook de betaling van het salaris van Memphis (bijna tien miljoen euro in twee jaar) gegarandeerd zou zijn.

