Derksen, Van der Gijp en Genee zijn niet meer welkom bij RTL

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee zullen niet terugkeren bij RTL. De drie vaste gasten van Vandaag Inside kozen er in 2018 voor om RTL in te ruilen voor Talpa, waar ze meer konden verdienen. RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst heeft geen oren naar een terugkeer.

Mediakenner Victor Vlam vroeg Van der Vorst onlangs naar die mogelijkheid, aangezien het contract van Derksen, Van der Gijp en Genee na dit seizoen afloopt. “Hij zei dat hij daar geen interesse in heeft. Toen ik doorvroeg en zei: ‘Vind je het te ordinair?’, toen zei hij van: ‘Nee, dat niet.’ Maar hij vindt het niet passen bij de positieve en optimistische uitstraling die RTL wil hebben, dus dat zit er echt niet in. Een overstap van het VI-trio naar RTL gaat hoe dan ook niet gebeuren”, aldus Vlam in zijn podcast De Communicado’s.

Vlam kan zich zelf niet helemaal vinden in de argumentatie van Van der Vorst. “Ik vind het wel een tikkeltje ver gaan hoor, dat je zegt dat een talkshow zoals die van VI, dat dát al niet past bij jou. Het is wel iets dat een heel groot deel van het publiek in Nederland vertegenwoordigt. Als dat al buiten jouw doelgroep valt, dan kun je je wel afvragen of jij niet misschien je doelgroep iets te nauw aan het definiëren bent en of dat wel past bij grote zender zoals RTL.”

