Vandaag Inside neemt per direct afscheid van vaste tafelgast: 'Hij zit hier niet meer, nee'

Özcan Akyol keert (voorlopig) niet meer terug in het programma Vandaag Inside, waarin de schrijver regelmatig te gast is. Dat heeft presentator Wilfred Genee woensdagavond bekendgemaakt in het programma, nadat hij door bargast Sam Hagens werd geconfronteerd met de langdurige afwezigheid van Akyol.

Akyol is al langdurig niet meer te gast geweest in het programma Vandaag Inside. Sinds 2 september is de schrijver annex columnist al niet meer te gast geweest in de populaire talkshow, waarin hij eerder regelmatig aanschoof. Er werd gesuggereerd dat er spanningen zouden zijn tussen Akyol en oud-voetballers Johan Derksen en René van der Gijp, maar volgens Genee zit de vork anders in de steel.

"Waar is Özcan eigenlijk? Het valt mij op dat hij er al even niet is", zegt politiek verslaggever Hagens tegen Genee, die midden in de uitzending besluit te reageren op de afwezigheid van Akyol. Het heeft volgens de presentator te maken met het feit dat Akyol aanschuift bij de talkshow van Eva Jinek op NPO 1: "volgens mij hebben die (Jinek en Akyol) een afspraak inderdaad. Daarom kan hij hier ook niet meer zitten, nee.”

Genee is de enige die serieus op de afwezigheid van Akyol kan ingaan, want Derksen en Van der Gijp gieren het uit als zijn naam ter sprake komt. De twee laten niet het achterste van hun tong zien. Dat merkt Olcay Gulsen, die te gast is in het programma, ook: "Haha, wat een ongemakkelijke televisie", zegt zij.

