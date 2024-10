Salaris van vertrokken Vandaag Inside-gast onthuld: 'Voor zijn portemonnee is dit vertrek niet slim'

Özcan Akyol keert voorlopig niet terug in het programma Vandaag Inside, maar dat is volgens mediapersoonlijkheid Tina Nijkamp geen slimme zet geweest voor zijn portemonnee. Nijkamp weet dat Akyol bij Vandaag Inside als tafelgast tussen oud-voetballers Johan Derksen en René van der Gijp een aardig maandsalaris ontving en dat is nu veranderd.

Woensdagavond maakte Wilfred Genee in het programma Vandaag Inside dat Akyol (voorlopig) niet meer te gast zal zijn in Vandaag Inside, aangezien hij aanschuift bij Eva Jinek: "Volgens mij hebben die (Jinek en Akyol) een afspraak inderdaad. Daarom kan hij hier ook niet meer zitten, nee", zei Genee woensdagavond op televisie.

Nijkamp, die dagelijks in haar eigen podcast alle ontwikkelingen rondom televisieprogramma's bespreekt, denkt dat het financieel gezien geen al te verstandige zet is van Akyol om te vertrekken bij Vandaag Inside: "Hij zat er ongeveer drie keer per maand. Dan moet je ongeveer denken aan zo'n 4500 per maand. Ik denk dat hij bij Eva Jinek iets vergelijkbaars kan krijgen, maar daar zit hij veel minder vaak. Ik denk dat het voor Akyol zijn portemonnee een niet zo al te slimme beslissing is geweest", besluit Nijkamp in haar podcast.

