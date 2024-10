Bargast Vandaag Inside zet Derksen in zijn hemd: ‘Die komt ook niet meer’

Bargast Aran Bade heeft Johan Derksen vrijdagavond belachelijk gemaakt bij Vandaag Inside. De journalist van RTL Boulevard stelde dat heel veel mensen er gelukkig mee zouden zijn als Derksen jaren geleden al met pensioen was geweest. Volgens Wilfred Genee zal de oud-voetballer Bade daarom niet meer bij VI willen zien.

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside van vrijdag stelde Genee gekscherend dat hij samen met Derksen en René van der Gijp heel hard moet werken om het programma in elkaar te zetten. “We zitten hier te zweten. Wij vallen ook onder die nieuwe regeling voor het vroegpensioen, zo hard werken wij”, dolt hij.

Derksen wil daar best in meegaan. “Ik had negen jaar geleden al kunnen stoppen met dit zware werk”, stelt de 75-jarige televisiepersoonlijkheid, waarna mensen beginnen te lachen. “Daar waren heel veel mensen blij mee geweest”, antwoordt Bade vervolgens. Die reactie leidt tot een enorm lachsalvo in de studio.

“Zo, die komt ook niet meer, die ligt er ook uit”, weet Genee er nog uit te krijgen. Derksen durft wel een gok te wagen waar Bade de inspiratie voor de grap heeft opgedaan. “Je hebt dit gehoord bij Pannekoek”, doelt De Snor op de roast die cabaretier Peter Pannekoek donderdagavond deed aan het adres van Derksen tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. Bade geeft vervolgens aan dat hij bang is direct weggestuurd te worden. “Nee, je mag het wel uitzitten”, stelt Derksen.

