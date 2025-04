Voetbalfans zeggen allemaal hetzelfde over penalty Go Ahead in 99e minuut

Een zeer opvallend moment in de blessuretijd van de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles. In de 99ste (!) minuut schoot Mats Deijl de 1-1 binnen uit een penalty, die volgde op een handsbal van . Op sociale media wordt alom hetzelfde gezegd over Koopmeiners.

Koopmeiners was in het strafschopgebied verwikkeld in een duel met Finn Stokkers, nadat Milan Smit een voorzet had gegeven. De middenvelder van AZ claimde dat hij werd vastgehouden, viel naar achteren en maakte hands. De claim van Koopmeiners kon niet op sympathie rekenen van arbiter Danny Makkelie, die naar de strafschopstip wees. Deijl bleef koelbloedig en sleepte een verlenging uit het vuur voor Go Ahead.

Artikel gaat verder onder video

Op sociale media wordt massaal geconcludeerd dat Koopmeiners de penalty aan zichzelf te wijten heeft, omdat hij als een ‘stervende zwaan’ viel. Ook ESPN-analist Kenneth Perez is die mening toegedaan. “Koopmeiners wil zich overdreven laten vallen, terwijl er weinig aan de hand is. Blijf nou gewoon staan en kop de bal weg!”, zegt Perez. Ook Karim El Ahmadi stelt dat Koopmeiners de bal nog kon wegkoppen.

