Go Ahead verslaat AZ via penalty's in bekerfinale en gaat Europa League in

AZ heeft maandagavond verloren van Go Ahead Eagles. In de bekerfinale van 2025 was er een verlenging en een strafschoppenserie nodig om een winnaar te krijgen, maar was het uiteindelijk Go Ahead Eagles dat won: 2-4. Troy Parrott scoorde in twee instanties -en na ingrijpen van de VAR- uit een strafschop het eerste doelpunt van de wedstrijd. Mats Deijl scoorde in de 99e minuut de gelijkmaker, ook uit een strafschop. Jari de Busser van Go Ahead stopte twee strafschoppen in de serie.

Bij AZ, dat in de halve finale na strafschoppen won van Heracles in Almelo, ontbrak aanvoerder Jordy Clasie. De Alkmaarders hebben de afgelopen weken geprobeerd de spelbepaler fit te krijgen voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, maar dat lukt niet. Bij Go Ahead Eagles, dat in de halve finale verassend regerend landskampioen PSV in Eindhoven uitschakelde, ontbraken de al langer geblesseerden Jakob Breum en Dean James. In de Eredivisie ontwijken beide teams elkaar nauwelijks, enkel het doelsaldo houdt de Alkmaarders boven de Deventenaren. AZ staat zesde en Go Ahead Eagles staat zevende met 46 punten na 29 wedstrijden. Go Ahead Eagles won de KNVB beker nog nooit, AZ won de ‘’dennenappel’’ al vier keer.

Na een wat afwachtende beginfase was het AZ dat als eerste echt gevaarlijk werd. Troy Parrott draaide een bal vanaf recht prachtig naar de verre hoek, maar de vingertoppen van Jari De Busser en de paal voorkwamen de openingstreffer van de Ierse spits. Dat bleek ook het hoogtepunt van de eerste helft, beide teams kwamen niet meer zo dicht in de buurt van een treffer waardoor de ruststand 0-0 was.

Vlak na rust -en na een korte break wegens het aftsteken van vuurwerk- kreeg AZ een penalty. Kramer raakte Poku met zijn been hoog op het lichaam waardoor de VAR Danny Makkelie naar het scherm riep. De scheidsrechter kon niet anders dan een strafschop geven. Parrott nam plaats achter de bal en miste, maar had het geluk dat de strafschop over genomen mocht worden omdat Mathis Suray te vroeg was ingelopen en de rebound verhinderde. De tweede keer faalde Parrott niet: 1-0.

Daarna kon Go Ahead in de achtervolging, maar kwam het maar moeizaam tot kansen. Oliver Antman was gevaarlijk, maar hij schoot net voorlangs. In de 82e minuut was de net ingevallen Søren Tengstedt dichtbij, maar hij schoot voor een door keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro verlaten doel in het zijnet. Het dichts bij een treffer was AZ-invaller Mexx Meerdink, maar oog-in-oog met de keeper schoot hij de bal via De Busser naast.

In de 95e minuut kreeg GAE dan toch die ene kans, maar Oscar Petterson faalde van dichtbij door de bal tegen Owusu-Oduro aan te schieten. In de 97e minuut kreeg GAE toch nog een betere kans toen Peer Koopmeiners hands maakte en GAE een penalty kreeg. Aanvoerder Deijl nam plaats achter de bal en schoot onberispelijk raak: 1-1. Daarna floot scheidsrechter Makkelie voor het einde en werd er verlengd.

In de eerste helft van de verlenging kreeg AZ één kans, maar de inzet van Maxim Dekker werd gekeerd door het hoofd van De Busser, die daar wel even van bij moest komen. In de tweede helft van de verlenging was GAE op en was AZ de bovenliggende partij, al kreeg GAE via Milan Smit wel de beste kans in de reguliere speeltijd. Maar zijn inzet in de 119e minuut ging naast. In de strafschoppenserie was het Julius Dirksen die de beslissende strafschop binnen schoot.

