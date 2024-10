'Gekwetste' Johan Derksen reageert op uitspraken ESPN-analist Kees Luijckx

Een 'gekwetste' Johan Derksen heeft maandagavond in Vandaag Inside gereageerd op de uitspraken van ESPN-analist Kees Luijckx. De oud-voetballer zei in gesprek met Voetbal International zowel Derksen als René van der Gijp 'als voetbalanalisten niet zo serieus te nemen'.

Luijckx is na het beëindigen van zijn actieve loopbaan aan een tweede leven als analist bij de betaalzender begonnen. Tegenover het weekblad liet Luijckx zich uit over zijn collega's in zijn nieuwe metier: "Ik heb op voetbalgebied niet zoveel met de mannen van Vandaag Inside. Ik vind Johan Derksen en René van der Gijp erg grappig, maar als voetbalanalisten neem ik dat niet zo serieus", sprak de voormalig middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

"Ik ben behoorlijk gekwetst geweest, vandaag...", begint Derksen maandagavond in Vandaag Inside met een serieus gezicht. "Want Kees Luijckx, die vindt ons geen goede analisten. Maar ik vond hem niet zo'n goede voetballer", vervolgt De Snor lachend over de oud-speler van onder meer AZ, NAC Breda en Roda JC.

Van der Gijp blijkt ook niet erg onder de indruk: "Ik vind de twee beste analisten op tv, daar ga ik écht voor zitten: Ali Boussaboun en Kees Luijckx", zegt de oud-voetballer schaterlachend. Tafelgast Valentijn Driessen noemt ook Royston Drenthe, die afgelopen zaterdag bij Ziggo Sport aanschoof om samen met Ronald de Boer de Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona van een deskundige analyse te voorzien. "Dat is bijna lief, echt zo'n lief mannetje", meent Wilfred Genee.

VIDEO - Johan Derksen: 'Ik ben behoorlijk gekwetst geweest vandaag'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee onthult ware reden achter vertrek Özcan Akyol bij Vandaag Inside

Om deze reden zien we Özcan Akyol niet meer terug in Vandaag Inside.