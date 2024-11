Johan Derksen komt met primeur over Hélène Hendriks: 'Het windt me nú al op!'

Johan Derksen komt vrijdagavond in Vandaag Inside met een primeur over tafelgast Hélène Hendriks. De presentatrice van Ziggo Sport en De Oranjezondag zal binnenkort namelijk óók zingend te zien zijn bij De Bevers in Ahoy. Derksen en Wilfred Genee geven daar eveneens acte de présence, al zal RTL - dat het concert uitzendt - het duo wel uit de tv-registratie knippen.

"Ik kan misschien nog een primeurtje geven", zegt Derksen in de SBS-talkshow. "Hélène gaat ook zingen, bij John de Bever." Genee vraagt: "Mag het nu wél weer, dan?", waarop Derksen uitlegt: "Nee, wij worden uit de show geknipt. Het wordt niet uitgezonden op tv, want het wordt door RTL uitgezonden." De show wordt opgenomen op 14 en 15 december aanstaande.

Hendriks zegt desgevraagd de klassieker Kleine Vogel te gaan zingen, dat recent nog werd uitgebracht door Senna maar origineel van Arie Passchier is en later onder meer is gecoverd door het Vlaamse fenomeen Eddy Wally. "Ik kan niet zingen, hè", waarschuwt Hendriks de rest van de tafel, maar Derksen zegt desondanks: "Het windt me nú al op."

Tina Nijkamp: 'Eén grote poppenkast, typisch de tv-wereld'

Kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp slaat aan op de mededeling van Derksen dat RTL de beelden van hemzelf en Genee uit de tv-registratie zal gaan knippen. "Dat zou hypocriet zijn", schrijft de voormalig programmadirecteur van SBS6. "Sven (Sauvé, ceo RTL Nederland, red.) en Peter (van der Vorst, programmadirecteur RTL Nederland, red.) zijn de allerdikste vrienden met John de Bever gezien The Floor, The Jump, The Headliner en Gooische Vrouwen, maar dit mag niet? Echt zo typisch tv-wereld en zo hyporcriet van ofwel John of van Sven en Peter als dit waar is. Eén grote poppenkast. Consistent tot aan de bankrekening", schrijft Nijkamp. Van der Vorst liet eerder deze maand weten dat de mannen van Vandaag Inside wat hem betreft niet meer welkom zijn bij RTL, de heren zouden niet passen bij de 'positieve en optimistische uitstraling' van het mediabedrijf. Derksen reageerde daar verbaasd en cynisch op.

