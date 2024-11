René van der Gijp: ‘Ik ben blij dat hij weg is, ik kom zonder blauwe plekken thuis'

René van der Gijp heeft in de uitzending van Vandaag Inside van vrijdagavond teruggeblikt op zijn televisieoptredens samen met Jan Boskamp. Gijp bewaart prachtige herinneringen aan Boskamp, al kwam hij wel eens ‘met blauwe plekken thuis’, zo grapt hij.

Boskamp stopte aan het einde van vorig voetbalseizoen als analist, omdat hij ‘geen zin meer had’ om telkens op en neer te rijden vanuit België naar Nederland. De 76-jarige was lange tijd een terugkerende gast bij programma’s van Wilfred Genee, Johan Derksen en Van der Gijp. Door opvallende versprekingen, die Boskamp meermaals maakte, werd de voormalig voetbaltrainer regelmatig voor de gek gehouden.

“Hoe zou hij hiernaar kijken? Denk je dat hij ermee bezig is?”, vraagt Genee aan Gijp. “Ja, ja, ja. Ik ben blij dat hij weg is, man. Nu kom ik godverdomme zonder blauwe plekken thuis. Ik heb wat klappen van hem gehad, dat was niet normaal”, reageert de analist cynisch. “Dat werd nooit als grensoverschrijdend gezien”, grapt Derksen.

“Het gaat goed met hem, hij was laatst jarig. Nee echt prima. Hij heeft een beetje last van suiker, maar dat doet hij ook een beetje zelf. Ik was laatst bij Feyenoord, waar ze na de wedstrijd rondgingen met bamihapjes. Die zijn echt lekker, maar dan liggen er twaalf bamihapjes, waarvan Jan er vijf opeet. Die hapjes zijn best pittig, dus Jan zuipt daarna vier chocomel achter elkaar op”, vertelt Gijp vervolgens, die voor lachende reacties uit de studio zorgt. “Dan begint die suikerspiegel op te spelen. Dan gaat ‘ie wiebelen.”

Ook Derksen heeft een grappige anekdote over Boskamp. “Hij heeft mij wel eens verteld, dat hij bij een bepaald benzinestation bamischijven hadden. Hij kon er niet vanaf blijven. Ik vroeg dan aan hem: hoeveel pak je er dan? Een stuk of vijf, reageerde hij dan”, sluit De Snor af.

