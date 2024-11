Wilfred Genee: 'Ik heb zomaar het gevoel dat hij terugkeert bij Vandaag Inside'

Wilfred Genee hoopt dat Jan Hillenius ooit terugkeert als eindsredacteur van Vandaag Inside. Recentelijk nam Hillenius na zestien jaar afscheid van het programma om aan de slag te gaan als docent Nederlands in zijn thuisstad Den Haag.

“Jan en ik waren één”, vertelt Genee in het programma Menno in de Middag van Omroep West. “Hij kon me als eindredacteur als geen ander lezen en voelde altijd aan welke grappen er zouden komen of in welke richting een gesprek zou gaan. Dat hij er niet meer is, is een gemis.” Genee heeft goede hoop op een terugkeer van Hillenius. “Ik heb zomaar het gevoel dat hij nog eens gaat terugkeren in ons midden, mits het programma dan nog bestaat. Misschien is Johan Derksen tegen die tijd wel 138”, grapt de presentator.

Hillenius erkent zelf dat ‘televisie maken altijd zal kriebelen’, maar heeft bewust gekozen voor zijn carrièreswitch. In het onderwijs geniet hij meer vakantiedagen: Hillenius heeft nu herfstvakantie en maakte deze week van de gelegenheid gebruik om een uitzending van Vandaag Inside bij te wonen. Vanuit de regiekamer keek hij mee. “Ik heb bewust wat gas teruggenomen in de afgelopen maanden en ik was er nu echt voor de lol heen. Ik had wel weer zin om de vertrouwde gezichten te zien. Het was net alsof ik niet ben weggeweest.”

'Genee beste presentator die ik ken'

“Het kostte me heel veel moeite om me er niet mee te bemoeien en me in te houden”, lacht Hillenius, die vertelt dat hij een goede relatie heeft met Genee. “Hij is verreweg de beste presentator met wie ik ooit heb samengewerkt. Ik onderschrijf volledig dat ik met hem kan lezen en schrijven. Hij zei maandag ook nog tegen me: kom nou terug!”

