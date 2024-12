Toekomst Vandaag Inside onzeker na botsing tussen Wilfred Genee en John de Mol

John de Mol vindt dat de heren van Vandaag Inside te veel geld vragen tijdens de contractbesprekingen, zo meldt Evert Santegoeds althans. Volgens de hoofdredacteur van roddelblad Privé vragen de heren naar aanleiding van uitspraken van Tina Nijkamp meer geld.

Nijkamp was onlangs te gast in het programma Vandaag Inside en gaf destijds aan dat de heren van Vandaag Inside tijdens contractbesprekingen wel een jaarsalaris van ruim twee miljoen euro konden vragen. Santegoeds, die ook vaak aanschuift bij het programma Shownieuws, heeft begrepen dat Wilfred Genee de uitspraken van Nijkamp heel serieus neemt gezien haar verleden als zenderbaas van SBS 6.

Volgens Santegoeds is De Mol het niet eens met het feit dat de heren een hoger salaris willen ontvangen voor hetgeen wat ze doen: “Ze (Derksen, Van der Gijp en Genee) hebben zich laten opnaaien door Nijkamp", stelt Santegoeds in de podcast Strikt Privé: "Ik kan me dat gezicht van De Mol een beetje voorstellen, wanneer Genee, Derksen en Van der Gijp elk twee miljoen euro per jaar eisen. Heel veel kanten kunnen ze ook niet op natuurlijk. Ik denk dat ze er op een andere manier moeten uitkomen dan met dit soort bedragen, omdat het toch iets te hoog gegrepen lijkt in Nederland", geeft Santegoeds aan.

Volgens voormalig directeur Marco Louwerens, die tijdens akkefietjes tussen de heren van Vandaag Inside nog wel eens actief is rondom het programma, gaat het nog wel even duren voordat Johan Derksen, René van der Gijp en Genee een handtekening zetten onder een nieuw contract: "Was het maar zo ver", laat hij weten tegenover de podcast.

