Johan Derksen confronteert zwijgende Wilfred Genee live op televisie

Johan Derksen heeft het gevoel dat Wilfred Genee iets dwars zit, nadat de presentator dinsdag een gesprek heeft gevoerd met John de Mol en Frans Klein. Genee sprak met de twee bazen van Talpa over het aflopende contract van Vandaag Inside. De presentator wil er weinig over kwijt.

"Volgens mij zit jou wat dwars", zegt Derksen tegen Genee als ter sprake komt dat de presentator dinsdag heeft gesproken met De Mol en Klein. De presentator lacht het weg en wil graag door naar het volgende moment, maar wordt tegengehouden door tafelgasten. Onder meer Merel Ek wil graag meer weten over de inhoud van het gesprek tussen Genee en de Talpa-baas.

"Hebben jullie met z'n drieën gezeten? Of heeft Klein zo'n slecht bod neergelegd dat je nu zo reageert?", vraagt Ek aan Genee: "Frans Klein heeft niets gezegd", reageert de presentator, die verder helemaal niets kwijt wil over het gesprek dat hij heeft gevoerd met de bazen van Talpa.

Bekend is dat het contract van Vandaag Inside in de zomer afloopt. Talpa wil het contract van de drie heren graag verlengen, maar het bedrijf wil voor de kerst duidelijkheid van de mannen van Vandaag Inside. Vermoedelijk zijn daar dinsdag de eerste gesprekken over gevoerd.

