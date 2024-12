Wilfred Genee recht in gezicht aangepakt: ‘Snap dat Johan Derksen zich ergert aan jou’

Wilfred Genee is groot fan van het Business Class, zo vertelde hij zondagochtend als gastheer van het televisieprogramma van Harry Mens. De presentator van Vandaag Inside ziet een toekomst bij het RTL7-programma wel zitten.

Genee was afgelopen zondag te gast in de show van Mens, waar hij kom praten over boekingsplatform ShowBird. Daarnaast greep hij de kans om reclame te maken voor zijn single Zomaar Een Avond In De Kroeg.

‘Kan me voorstellen dat Johan zich irriteert aan jou’

Nadat Genee zijn feestnummer meermaals promootte greep Mens in: “Ik kan me voorstellen dat Johan (Derksen, red) zich aan jou begint te irriteren, want je hebt het maar over dat liedje.” Genee reageert: “Ja, ik ben soms een beetje te hyper, Johan is laatst weggelopen, maar jij blijft toch wel zitten. Of niet, Harry?”

© RTL7

Mens stelt de Vandaag Inside-ster gerust. “Ik blijf hier zitten, ja”, zegt hij. “Het is jouw programma ook, best lullig als jij gaat weglopen!”, grapt Genee, die vervolgens een serieuze vraag krijgt gesteld door Mens. “Zou je het willen overnemen?”

Genee ziet toekomst bij Business Class wel zitten

Genee reageert stellig: “Nou, op den duur zou ik dat heel leuk vinden, ik vind het écht een heel leuk programma!” Mens: “Nou, wie weet.”

