Media100: Derksen daalt twee plaatsen, Genee wint aan invloed en pijnlijke realiteit voor Van der Gijp

Johan Derksen bemachtigde vorig jaar nog voor het eerst een plekje in de top drie van de Media100, maar moet een jaar later genoegen nemen met de vijfde plaats op de ranglijst van de honderd meest invloedrijke mensen in de Nederlandse media. Wilfred Genee is daarentegen een aantal plaatsen gestegen, terwijl René van der Gijp volledig buiten de boot valt en zelfs niet bij de eerste 250 terug is te vinden.

De Media100 is een lijst met de meest invloedrijke mensen in de Nederlandse media. Woensdag is de Media250 bekendgemaakt tijdens het M100 Event in Spant! In Bussum. De Media250 is een initiatief van Media Meetings BV, uitgevoerd door Marketing Raport op basis van onderzoek van MediaTest. De organisatie bracht in eerste instantie de verkeerde lijst naar buiten, zo deelt mediadeskundige Tina Nijkamp op haar Instagram. Op die lijst stond Derksen op de derde plaats, achter Arjen Lubach en John de Mol.

Maar die rangschikking klopt dus niet. Derksen stormde een jaar geleden nog voor het eerst de top drie binnen, maar is nu dus twee plaatsen gezakt. Lubach voert de lijst opnieuw aan, gevolgd door Eva Jinek, John de Mol en Christian van Thillo. Derksen completeert de top vijf. De top tien bestaat verder uit Sander Schimmelpenninck, Tim Hofman, Linda de Mol, Chantal Janzen en Angela de Jong. Geen plek dus voor Genee bij de eerste tien. De presentator van Vandaag Inside vindt zichzelf terug op plek zeventien, toch acht plaatsen hoger dan vorig jaar. Daarmee houdt hij onder meer Helène Hendriks (20), die wel een plekje is gestegen, en Peter Pannekoek (23) onder zich. Laatstgenoemde haalde onlangs tijdens de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring nog hard uit naar Derksen.

Van der Gijp drukt in vergelijking met zijn collega’s bij Vandaag Inside nog niet zoveel invloed uit in de media. De voormalig profvoetballer, die evenals Genee en Derksen een groot deel van het jaar vijf avonden per week te zien is op SBS6, staat niet eens in de top 250. Merel Ek daarentegen wél. De politiek verslaggeefster namens Hart van Nederland is een van de nieuwkomers in de Media250. Voor een plek bij de eerste honderd is het nog net wat te vroeg, maar haar positie op 101 toont nogmaals aan dat ze een grote naam begint te worden in het medialandschap. Dat bleek in oktober al toen ze werd uitgeroepen tot Televizier-Ring Talent van het jaar.

Op Noa Vahle lijkt al helemaal geen rem te staan. De presentatrice van Ziggo Sport is evenals Ek nieuw in de Media250 en heeft zelfs een plekje in de Media100 weten te bemachtigen. Vahle vindt zich terug op plaats 52, waarmee ze onder meer Tina Nijkmap (57) en Jutta Leerdam (59) onder haar houdt.

