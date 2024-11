Geruchten in Hilversum: 'Wilfred Genee niet blij door nieuws over collega'

Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee lijkt zijn gewenste interviewprogramma bij SBS6 voorlopig te kunnen vergeten. Zijn nieuwe SBS6-collega Art Rooijakkers krijgt volgens tv-kenner Tina Nijkamp mogelijk wél een nieuw programma waarin hij bekende personen interviewt.

Rooijakkers gaat na de jaarwisseling in ieder geval het dagelijkse programma Nieuws van de Dag presenteren om 18.00 uur en wellicht ook de spelshow Peking Express. Er gaan echter ook geruchten dat hij een programma gaat maken dat lijkt op Rooijakkers Over De Vloer, een interviewprogramma dat hij sinds 2019 presenteert op RTL4.

Nijkamp was woensdagavond in Hilversum voor de Dutch Podcast Awards in het Instituut voor Beeld en Geluid. Daar ving ze de geluiden over Rooijakkers op. “Dat waren de geruchten daar”, vertelt ze in haar podcast Tina’s TV Update.

“Eén iemand zal daar niet zo blij mee zijn als dat echt doorgaat en dat is natuurlijk Wilfred Genee, want hij heeft altijd aangegeven dat hij zo graag een eigen interviewprogramma zou willen hebben op SBS 6”, zegt de tv-kenner.

