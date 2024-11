'Enorme ingreep bij Vandaag Inside is de redding'

Tina Nijkamp oppert een grote ingreep bij Vandaag Inside. Volgens de tv-kenner doet Talpa er verstandig aan om het aantal uitzendingen terug te brengen naar vier per week. Op vrijdag kan Hélène Hendriks de Vandaag Inside-heren ontlasten, denkt Nijkamp.

René van der Gijp heeft al vaker laten doorschemeren te willen minderen. Hij opperde om april vrij te houden, maar Nijkamp noemt een andere mogelijkheid. “Ik zou wel SBS 6 aanraden om een soort Eva Jinek-structuur toe te passen. Dat die mannen elke vrijdag vrij hebben. Hélène Hendriks zit daar toch al elke vrijdag als gast, dus waarom geef je haar niet die show op vrijdag?”, vraagt de voormalig SBS-zenderbaas zich af in haar podcast Tina’s TV Update.

Nijkamp denkt dat het programma een langer leven beschoren is als er wat minder uitzendingen worden gemaakt. Recentelijk speculeerde Wilfred Genee nog over een einde na dit seizoen, maar vanwege de goede kijkcijfers zal Talpa vermoedelijk wel door willen met de dagelijkse talkshow. “Dan hebben die mannen net iets meer adem, net iets meer lucht om bij te komen van de week. Ook hebben ze dan iets minder tijd om zich aan elkaar te ergeren, weet je wel, en dan houden ze volgens mij ook nog langer plezier in hun programma en dan gaat het ook nog weer langer mee.”

Voormalig Talpa-directeur Marco Louwerens, die onlangs werd ingevlogen om de ruzie tussen Genee en Johan Derksen te sussen, zegt bij Radio 538 niet te verwachten dat Talpa het aantal uitzendingen gaat reduceren. “René vindt het over het algemeen wel pittiger, dat heeft hij de laatste tijd ook wel eens aangegeven, maar ja, aan de andere kant: Johan en Wilfred hebben er nog wel zin in, dus voorlopig denk ik dat Talpa er nog wel voor kiest om ze toch nog heel veel op de buis te laten. Gelukkig is Hélène er natuurlijk wel in de winter, dus op zich is dat wel een aardige oplossing volgens mij. Die seizoenen zijn inderdaad best lang, maar daar ga ik gelukkig niet meer over.”

Geen uitzendingen op vrijdag: een goed idee voor Vandaag Inside? Laden... 76.2% Ja 23.8% Nee 193 stemmen

