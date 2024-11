‘Droeftoeter’ Genee en ‘gevaarlijke gek’ Derksen hard aangepakt

Wilfred Genee en Johan Derksen hebben het zaterdagavond moeten ontgelden in Even tot hier. In het programma worden BN’ers met regelmaat belachelijk gemaakt en in de opening van het nieuwe seizoen was de beurt aan het tweetal van Vandaag Inside.

Zaterdagavond begon het nieuwe seizoen van Even tot hier van Niels van der Laan en Jeroen Woe. In deze show worden iedere week verschillende BN’ers voor schut gezet. Na een pittig weekje bij Vandaag Inside werden in de uitzending van zaterdag zowel Derksen als Genee voor paal gezet.

Van der Laan en Woe beginnen de uitzending met iets wat lijkt op een beklag over de opnieuw verkozen Donald Trump als Amerikaanse president. “Eerlijk is eerlijk: ik had het niet verwacht. Ik dacht toch: die man is een gevaarlijke gek. Ik kon me niet voorstellen dat die oude idioot gewoon weer terug zou komen”, begint Van der Laan zijn beklag. “Maar wat velen vreesden, gebeurde woensdag toch: hij is terug”, voegt Woe daaraan toe. Vervolgens verschijnt er een foto van Derksen in beeld met als bijschrift: “Terug aan tafel bij Vandaag Inside”, verwijzend naar de rel van maandagavond waarbij Derksen de uitzending vroeg verliet. Hij keerde pas woensdagavond terug aan tafel.

Later in de uitzending moet ook Genee het ontgelden. Wanneer het gaat over Blokker, dat het erg moeilijk heeft, komt een foto van de presentator van Vandaag Inside in beeld. “Hoe moeilijk kan het zijn?”, vraagt Van der Laan zich af. “Elke droeftoeter kan tegenwoordig moeiteloos duizenden mokken verkopen, weet je wel”, verwijst hij naar de verkoop van merchandise door Genee.

