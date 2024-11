Johan Derksen: 'Praatjesmaker Farioli heeft één ding goed gezien bij Ajax'

Hoewel Francesco Farioli de overwinningen met Ajax inmiddels aaneenrijgt, is Johan Derksen nog altijd niet onder de indruk. In Vandaag Inside wordt de Italiaanse trainer nog altijd 'een beetje een praatjesmaker en een tovenaar' genoemd door Derksen, die Farioli op één punt echter wél de complimenten geeft.

Presentator Wilfred Genee brengt het gesprek in de uitzending op Ajax door uit te roepen dat Brian Brobbey eindelijk weer eens gescoord heeft. De spits was tegen Maccabi Tel Aviv goed voor de 4-0, door een indirecte vrije trap van binnen het strafschopgebied snoeihard in het Israëlische doel te pegelen. "Het lijkt mij zo'n lief mannetje", zegt René van der Gijp over Brobbey.

Derksen neemt vervolgens het woord en begint over Farioli: "WEet je wat ik goed vind, René, van die Italiaan? Want ik vind het een beetje een praatjesmaker en een tovenaar...", begint Derksen, die plots wordt onderbroken door Genee. "We hebben het maandag toevallig laten zien hoe jij en Valentijn (Driessen, red.) die man helemaal tot aan zijn enkels hebben afgezaagd. Maar toen was jij al weg...". De Telegraaf-journalist legde in de uitzending, waaruit Derksen al na vier minuten verdween, uit waarom hij nog altijd niet volledig overtuigd is van Farioli.

"Ja, als ik weg ben dan gebeuren hier allerlei dingen", bromt Derksen, om vervolgens alsnog zijn punt te maken. "Maar die Italiaan, die heeft één ding goed gezien: dat Wout Weghorst ongeschikt is voor de basis. Die is alleen geschikt voor de laatste tien minuten, om wat te forceren." Derksen krijgt bijval van Van der Gijp: "Tuurlijk", klinkt het instemmend. Derksen vervolgt: "Maar daar denkt Weghorst, aan zijn gezicht te zien, anders over. Die heeft de tering in. Maar als je voor staat, heb je niks aan Weghorst", doelt De Snor op de chagrijnige blik waarmee Weghorst tegen Maccabi 90 minuten op de bank bleef zitten. Tegenover het clubkanaal gaf Weghorst een dag na de wedstrijd eerlijk antwoord op de vraag of hij had kunnen genieten van het schouwspel in de Johan Cruijff ArenA.

