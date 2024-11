Weghorst geeft goudeerlijk antwoord: 'Dat is lastig en dat zal het altijd blijven'

geeft eerlijk antwoord op de vraag of hij donderdagavond heeft kunnen genieten van zijn ploeggenoten van Ajax, die Maccabi Tel Aviv in de Johan Cruijff ArenA met 5-0 van de mat speelden. De 31-jarige spits zat de hele wedstrijd op de reservebank en geeft toe dat dat 'lastig' voor hem is.

Trainer Francesco Farioli koos tegen de Israëlische ploeg voor Brian Brobbey in de punt van de aanval. Weghorsts concurrent toonde zich van groot belang, door zowel bij de 1-0 van Bertrand Traoré als de 2-0 van Kenneth Taylor de assist te leveren. Brobbey bekroonde zijn goede wedstrijd in de tweede helft, toen hij een indirecte vrije trap kiezelhard binnen ramde. Het was pas de tweede goal van het seizoen voor de Oranje-international, die zijn treffer dan ook flink vierde. Weghorst mocht lang hopen op een invalbeurt, maar toen Farioli in de tweede helft zijn laatste twee wissels gebruikte om Christian Rasmussen en Jordan Henderson binnen de lijnen te brengen, werd duidelijk dat de geboren Tukker niet in actie zou gaan komen. De onvrede daarover was van het gezicht van Weghorst af te lezen, wat voor ergernis bij veel kijkers zorgde.

In gesprek met het clubkanaal wordt Weghorst gevraagd of hij toch heeft kunnen genieten van de wedstrijd tegen Maccabi. "Ja, ik had tijd om een beetje naar het publiek te kijken natuurlijk, en mijn teamgenoten. Maar met name de sfeer in het stadion is wel gaaf, zeker op die Europese avondjes", begint Weghorst lachend, om daarna toch toe te geven: "Ja, het is ook altijd wel lastig, en dat zal het ook altijd blijven. Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik supergraag wil voetballen, ook d'r op wil. Maar de wedstrijd was heel goed, de manier van spelen was echt hoe we willen. Daarin zie je dat we echt wel stappen maken", analyseert de spits.

Zondag wacht Ajax de volgende test, als het bezoek bij FC Twente op het programma staat. Een speciaal duel voor Weghorst, die voor zijn komst naar Amsterdam geruime tijd in verband werd gebracht met de club uit zijn geboortestreek. "Ja, dat is wel een speciale wedstrijd. Ik kom daar natuurlijk vandaan, het is inmiddels ook wel bekend dat ik ook bij die club een speciaal gevoel heb. Maar zondag telt dat niet en gaat het voor ons maar om één ding en dat is om te winnen." Of hij nu wél aan de aftrap staat? "Je moet deze trainer een beetje kennen, hè?", lacht Weghorst, verwijzend naar het bekende roulatiebeleid van Farioli. De Italiaan leek op de persconferentie na afloop van het duel met Maccabi in ieder geval wel te hinten op een basisplaats voor Weghorst.

