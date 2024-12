Johan Derksen hekelt Talpa-collega's: 'Ik heb me zó gestoord'

Johan Derksen deelt in Vandaag Inside zijn ergernis over zijn Talpa-collega's van Shownieuws. In dat programma werden de messen alvast geslepen voor de dinsdag aangekondigde terugkeer van scheidsrechter Bas Nijhuis in VI.

Privé maakte eind augustus bekend dat Nijhuis er een dubbelleven op nahoudt. Het roddelblad publiceerde screenshots van vermeende WhatsApp-gesprekken tussen Nijhuis en zijn vermeende minnares Mandy, waarin Nijhuis van alles zou verzinnen om ervoor te zorgen dat Mandy niet bij hem thuis zou komen. De Eredivisie-scheidsrechter is immers verloofd met Chantal.

Enkele weken later schoof Nijhuis aan bij Vandaag Inside, waar hij de aantijgingen ontkende. Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee accepteerden dit zonder de scheidsrechter al te veel aan de tand te voelen, waarna Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds aangaf dat hij vond dat Nijhuis werd gespaard door de heren. Begin oktober dreigde het roddelblad met meer onthullingen te komen als hij in een televisieoptreden weer de aantijgingen zou ontkennen, waarna de scheidsrechter niet meer te bereiken was voor de redactie van Vandaag Inside. Eind oktober liet Derksen weten dat Nijhuis welkom is in de talkshow, maar dat hij zelf geen zin had om langs te komen. Afgelopen dinsdag kondigde Genee echter aan dat Nijhuis 'binnenkort' weer zijn opwachting zal gaan maken in de Vandaag Inside-studio. In Shownieuws (en de podcast Strikt Privé) liet hoofdredacteur Evert Santegoeds al weten dat, als Nijhuis opnieuw met fluwelen handschoentjes wordt aangepakt, er mogelijk een derde artikel over de arbiter zal verschijnen in Privé.

"Ik heb me zó gestoord aan Shownieuws, dat is van onszelf", steekt Derksen donderdagavond van wal. "Die hebben dus gehoord dat onze scheidsrechter hier weer terug komt. Bassie heeft wat onverstandige gedingen gedaan in het leven, dat kan. Ja, hij ontkent dat, maar dat heeft een klokkenluider verteld aan Privé en die hebben dat gepubliceerd. En ze vinden daar aan tafel (bij Shownieuws, red.) dat wij Bas niet hard genoeg aangepakt hebben, dus wij krijgen een laatste kans. Als Bas niet met een goed verhaal komt, krijgt hij opnieuw een verhaal in Privé en wordt alle stront nog een keer herhaald."

Derksen vervolgt: "Maar: iedereen maakt zijn eigen programma. En ik begrijp best, dat als je hoofdredacteur van de Privé bent, dat dat interessante onderwerpen zijn. Maar dat houdt niet in dat wij ons daaraan moeten houden! Want ik bepaal zelf of ik in de pot stront van iemands privéleven ga roeren. En Bas bepaalt zelf of hij erover wil praten. De Privé moet niet ons verplichten tot dat soort dingen."

