Bas Nijhuis wordt vernietigend aangepakt: ‘Klootzak, kwal, clown! Rot op!'

Bas Nijhuis is de gebeten hond na het duel tussen ADO Den Haag en Vitesse (2-0). De ervaren scheidscheider zag in minuut 66 een mogelijke rode kaart voor Sekou Sylla over het hoofd. De reactie van Nijhuis op het moment schiet bij velen in het verkeerde keelgat.

Na ruim een uur voetbal ging ADO-speler Sylla kiezelhard door op de enkel van Mats Egbring, die met veel pijn naar het gras ging. Nijhuis gaf Vitesse een vrije trap, maar deed de overtreding af zonder een kaart te trekken. De arbiter liet het spel snel hervatten en liep lachend weg.

Voetbalfans zijn niet te spreken over het optreden van Nijhuis bij ADO – Vitesse. Op X krijgt de scheidsrechter, die regelmatig te gast is bij uitzendingen van Vandaag Inside, de volle laag. “Hij is de Wilfred Genee van de scheidsrechters. Zelfingenomen, misselijkmakend vies eng mannetje!”, haalt een Vitesse-fan vernietigend uit.

Door de niet gegeven rode kaart bleef ADO met elf man op het veld staan en kon het de 1-0 voorsprong, die op dat moment op het bord stond, vasthouden. In de slotfase gooide Jari Vlak de wedstrijd in het slot met een afstandstreffer. Het laatste woord was echter nog niet gesproken over de wedstrijd, zo blijkt uit talloze berichten op X:

