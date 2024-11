Nijhuis legt duel tussen Go Ahead en PEC kort voor rust plotseling stil

Bas Nijhuis heeft de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle vijf minuten voor de rust gestaakt. Bij het uitvak en op de tribune ernaast was een grote rookontwikkeling te zien, waardoor veel supporters zich genoodzaakt voelden van de tribune af te gaan. Supporters van beide clubs zouden flink wat fakkels hebben aangestoken. Op het moment van staken was de stand 0-2 in het voordeel van de bezoekers. De wedstrijd heeft uiteindelijk zo'n tien minuten stilgelegen.

PEC Zwolle was op bezoek bij de aartsrivaal al snel op een 0-2 voorsprong gekomen. Davy van den Berg had na twintig minuten de score geopend van afstand, waarna Jamiro Monteiro vijf minuten later voor de tweede tekende. Kort voor de rust was er op de tribunes een flinke rookontwikkeling te zien, waarna Nijhuis het duel stillegde. Uiteindelijk werd besloten om naar binnen te gaan.

Tijdens de staking legt Nijhuis voor de camera van ESPN uit waarom hij niet liet doorspelen. “We kregen van de vierde official signalen binnen dat er meerdere malen vuurwerk was afgestoken. Nu werd geconstateerd dat het gepaard ging met zoveel rook dat het ook schadelijk werd voor de mensen”, licht de arbiter de keuze toe. Uiteindelijk was het Go Ahead Eagles dat het verzoek indiende om de wedstrijd stil te leggen. “Om de rook weg te laten gaan. Door het vuurwerk ontstond er ook tumult tussen supportersgroepen. Om dat te kalmeren, hebben we besloten even naar binnen te gaan.” Inmiddels is het duel in Deventer weer hervat.

