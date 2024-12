Bas Nijhuis keert binnenkort terug bij Vandaag Inside

Bas Nijhuis zal binnenkort weer langskomen bij Vandaag Inside, zo bevestigde Wilfred Genee dinsdagavond in de uitzending. De scheidsrechter was in het verleden regelmatig te zien in de talkshow, maar schoof niet meer aan nadat Privé dreigde met meer onthullingen over zijn leven.

Privé maakte eind augustus bekend dat Nijhuis er een dubbelleven op nahoudt. Het roddelblad publiceerde screenshots van vermeende WhatsApp-gesprekken tussen Nijhuis en zijn vermeende minnares Mandy, waarin Nijhuis van alles zou verzinnen om ervoor te zorgen dat Mandy niet bij hem thuis zou komen. De Eredivisie-scheidsrechter is immers verloofd met Chantal.

In gesprek met het roddelblad gaf Mandy aan dat Nijhuis haar had verzekerd dat zijn relatie met Chantal werd afgewikkeld. Chantal zou inmiddels niet meer bij Nijhuis wonen, maar bij haar moeder in Holten. Toch kon Mandy nooit naar Nijhuis toe. “Hij was bezig om twee kinderen te adopteren. Het plan was om twee meisjes uit Roemenië naar Nederland te halen. Verder had hij ook problemen met de zorg over zijn zieke moeder, die Parkinson heeft”, gaf ze destijds aan, maar dat hele verhaal was volgens Mandy verzonnen.

Enkele weken later schoof Nijhuis aan bij Vandaag Inside, waar hij de aantijgingen ontkende. Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee accepteerden dit zonder de scheidsrechter al te veel aan de tand te voelen, waarna Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds aangaf dat hij vond dat Nijhuis werd gespaard door de heren. Begin oktober dreigde het roddelblad met meer onthullingen te komen als hij in een televisieoptreden weer de aantijgingen zou ontkennen, waarna de scheidsrechter niet meer te bereiken was voor de redactie van Vandaag Inside. Eind oktober liet Derksen weten dat Nijhuis welkom is in de talkshow, maar dat hij zelf geen zin had om langs te komen.

Nadat er dinsdagavond een huwelijksaanzoek werd gedaan in de uitzending van Vandaag Inside, komt Nijhuis plots weer ter sprake. “Dit hebben we Bas Nijhuis ook een keer zien doen en dat is niet goed afgelopen”, geeft Derksen lachend aan. “Hij zegt dat hij binnenkort weer langskomt”, antwoordt Genee. “We kijken ernaar uit”, reageert Derksen dan weer. Wanneer Nijhuis precies terugkeert in de talkshow, is nog niet duidelijk. Ook is het nog onbekend of de arbiter dan wel meer wil ingaan op de aantijgingen.

