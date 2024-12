Huwelijksaanzoek bij Vandaag Inside: 'Ik zou het niet doen, meid'

Op dinsdagavond heeft iemand een huwelijksaanzoek gedaan in de uitzending van Vandaag Inside. René van der Gijp brak in tijdens het aanzoek, terwijl Johan Derksen de vrouw in kwestie van advies voorzag.

Tijdens de uitzending begint Wilfred Genee opeens een gesprek met iemand uit het publiek. Volgens de presentator is het de broer van Van der Gijp. Het is vervolgens even onduidelijk wat er gaat gebeuren. "Durf je het echt te doen?", vraagt Genee. De betreffende man zegt: 'ja' en gaat door met zijn plan.

De man pakt de microfoon, staat op en gaat tegenover zijn vrouw staan. "Lieve Eerna. We kennen elkaar al denk ik vijftien, zestien jaar." Van der Gijp grijpt in: "Dat is te lang." De zaal barst in lachen uit, de analist lacht het hardst.

De man met de microfoon is echter niet van zijn stuk te brengen en vervolgt iets later zijn verhaal. "We hebben bergen en dalen gehad. Het is een cliché dat dit gedaan wordt, maar ik wilde het gewoon doen. Ik ben helemaal gek van je, en het kleine stuk ontbrak. Dat stukje zit hier, naast deze gezellige mensen. Ik wil je vragen: wil je met me trouwen?"

Voordat de vrouw kan antwoorden, komt Derksen met advies. "Begin er niet aan, meid." Hoewel de 'ja' niet duidelijk te horen was, is het duidelijk dat de vrouw het voorstel wel ziet zitten. Onder luid applaus krijgt de vrouw de ring om haar ringvinger gedrukt.

Valentijn Driessen was tijdens dit alles met zijn hoofd aan het schudden, merkt Genee op. "Dit kan echt niet. Ik vind dit zo... Plaatsvervangende schaamte."

