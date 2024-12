René van der Gijp en Valentijn Driessen clashen bij Vandaag Inside over Ajax

De huidige prestaties van Ajax hebben geleid tot een stevige discussie aan tafel bij Vandaag Inside. René van der Gijp vindt dat het knap is wat Francesco Farioli presteert met de Amsterdammers, terwijl Valentijn Driessen van mening is dat de lat best wel omhoog kan.

“Die Farioli, ik zie dingen aan hem waarvan ik denk: dat is niet helemaal mijn ding. Dat gedoe met dat wisselen en die iPadjes. Maar aan de andere kant: als hij tweede wordt, dan heeft hij het echt gewoon geweldig gedaan. Met een matig elftal”, snijdt Van der Gijp het onderwerp aan bij de talkshow.

“Ga weg man”, reageert Valentijn Driessen daarop. “De rest is ook matig René. Alleen Feyenoord en PSV hebben een beter team dan Ajax. Dan moet je minimaal derde worden en het ziet er niet uit”, is de chef voetbal van De Telegraaf kritisch. “Het ziet er niet uit omdat hij geen goede spelers heeft”, reageert Van der Gijp daarop.

Driessen vindt dat Ajax, op Feyenoord en PSV na, veel betere spelers heeft dan de rest van Nederland. Van der Gijp is het daar niet mee eens. “Hij heeft een gozer voorstopper staan, die zat vorig jaar nog bij NEC op de bank hè. Hij heeft een keeper van 41, hij heeft Devyne Rensch. Dat vind ik echt geen geweldenaar. Klaassen, die moest al een keer weg bij Ajax”, aldus de analist.

'Ajax heeft spelers van het niveau Willem II'

“Je moet die lat hoger leggen. Hij heeft genoeg materiaal en genoeg kwaliteit”, reageert Driessen, die op zijn beurt gecorrigeerd wordt door Van der Gijp. “Hij heeft geen materiaal om heel goed voetbal te spelen. Dat heeft hij echt niet.” Johan Derksen haakt er vervolgens op in. “Ik vind dat hij veel meer punten heeft dan ik verwacht had. Maar ik vind het wel een uitvinder. Het is knap als hij tweede wordt, want hij heeft spelers van het niveau Willem II.”

Driessen stelt vervolgens dat Ajax diverse internationals in de selectie heeft lopen. Daarop wordt benoemd dat Ajax zich ook versterkt heeft met onder meer Wout Weghorst en Bertrand Traoré. Over laatstgenoemde is Van der Gijp niet te spreken. “Die wilde ook niemand”, stelt de analist. “Niet in de topcompetities nee”, reageert Driessen daarop. “In Nederland is dat toch allemaal meer dan genoeg? Ajax heeft meer dan genoeg kwaliteit om in de Eredivisie leuk een tijdje mee te draaien”, vervolgt hij. Van der Gijp is het daar niet mee eens. “Ik vind dat ze niet genoeg hebben om goed voetbal te spelen.”

Ajax-selectie 'niet veel'

In de ogen van Derksen heeft Ajax ‘ook wel een beetje geluk gehad’ dit seizoen, waarna Van der Gijp benadrukt het ‘niet veel’ te vinden bij Ajax. “Ik vind Sutalo niet veel, ik vind Akpom niet veel. Berghuis loopt echt op zijn laatste benen. Dit is niet meer de Berghuis van Feyenoord, dit is nog geen veertig procent de Berghuis van Feyenoord. Ik vind Henderson geen geweldenaar, Klaassen dat is ook uit armoede. Als ze nog een team gehad als waarmee ze toen in de Champions League succesvol waren, dan hadden ze hem niet teruggehaald.”

Ook Pasveer moet het ontgelden bij de analist. “Ze hebben een keeper joh, als je die ziet vallen dan hoop je nog een ding en dat is dat hij weer opstaat”, aldus Van der Gijp, die wordt tegengesproken door Genee. De presentator stelt dat Pasveer ‘best goed’ keept de laatste tijd. “Hij is 41 man”, reageert Gijp daarop. “Zie je hem vallen en dan loopt hij zo als zombie naar die hoek toe. Dat is geen gezicht. Met dit elftal tweede worden is een topprestatie.”

