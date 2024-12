'Real Madrid klopt weer aan bij Ajax, nieuwe vraagprijs bekend'

Real Madrid kijkt zeer geïnteresseerd naar de ontwikkelingen van , weet Sport. Het Spaanse medium weet dat een bod voor het talent tot de mogelijkheden behoort, maar ziet wel één voorwaarde.

Hato wordt al langer in verband gebracht met De Koninklijke. In juli wist Diario AS te melden dat Real Madrid interesse zou hebben, terwijl MARCA het in oktober nog eens dunnetjes overdeed. En waar rook is, is vuur. Dinsdag schrijft Sport over de jonge speler van Ajax en de regerend Champions League-winnaar.

Het is al langer bekend dat de Madrilenen door blessures minder verdedigers tot hun beschikking hebben dan gewenst. David Alaba keert in januari terug, maar voor Eder Militao en Dani Carvajal zit het seizoen erop. De laatste lijn van Real Madrid in de laatste wedstrijd tegen Getafe (2-0 winst) bestond uit Francisco Garcia, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio en Lucas Vázquez. Vooral de naam van Asencio valt daarbij op, de 21-jarige Spanjaard maakte op 9 november jongstleden pas zijn debuut bij de club.

Aangezien Alaba binnenkort een jaar niet gespeeld heeft, kan Real Madrid ondanks zijn terugkeer toch een nieuwe verdediger willen toevoegen aan de selectie, weet Sport. Daarnaast zou Garcia de club de komende zomer willen verlaten. Hato springt door zijn veelzijdigheid en leeftijd in het oog en heeft op 18-jarige leeftijd al veel wedstrijden als linksback en als centrale verdediger achter zijn naam staan. Bovendien scoorde Hato dit seizoen al twee keer in de Eredivisie en gaf hij vier assists.

Volgens bronnen rondom Sport zou Ajax zo'n 60 miljoen euro willen voor het talent, wat de Madrilenen te gortig vinden. Volgens het medium gaat Real Madrid toch bij de Amsterdammers rondsnuffelen binnenkort, tenzij Raúl Asencio het uitmuntend blijft doen, zoals hij de laatste vier wedstrijden heeft gedaan. Alleen tegen Liverpool (2-0 verlies), moest de defensie met Asencio een doelpunt incasseren. In de laatste drie LaLiga-wedstrijden kreeg Real maar 0,47 xG tegen, een ijzersterke statistiek. De wedstrijden ervoor was de verdediging duidelijk minder stabiel.

#RealMadrid have conceded a combined xG of 0.47 goals against Osasuna, Leganes and Getafe. Their previous trio of fixtures amounted to 5.45 against Villarreal, Barcelona and Celta Vigo (Relevo). pic.twitter.com/LbCeMDnlNn — Football España (@footballespana_) December 3, 2024

