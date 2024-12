Van der Gijp ziet 'geweldenaar' rondlopen in Eredivisie: 'Drie klassen beter dan Sutalo'

René van der Gijp is erg gecharmeerd van van NEC. De centrale verdediger speelde tegen Ajax (1-2 verlies) weer een goede wedstrijd en is volgens de analist beter dan .

Gijp baalt bij Vandaag Inside dat Sandler niet altijd beschikbaar is. "Het is wel jammer dat die Sandler zo blessuregevoelig is. Want hij is drie klassen beter als Satulo." "Sutalo", verbetert Wilfred Genee.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: René van der Gijp denkt dat maar één PSV'er de Europese top gaat halen en noemt volgende club

De Kroatische verdediger kende vorig seizoen een moeilijk eerste jaar in Amsterdam, maar lijkt zich deze jaargang wat te herpakken. Aanvallend gezien vallen zijn kwaliteiten wel erg tegen, vindt Van der Gijp. "Zodra die met de bal gaat lopen, is hij het kwijt."

De 27-jarige Sandler werd in het verleden meermaals gelinkt aan Ajax. Dat snapt Van der Gijp wel. "Hij kan goed voetballen, er staat iemand. Hij heeft een goede uitstraling." Genee is het eens met de analist. "Hij schuift goed in ook, en loopt dan een paar man voorbij." Gijp sluit af: "Als die jongen fit zou zijn, zou het dus echt een geweldenaar zijn."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax krijgt onverwachte transfertip: ‘Hij deed in de verte denken aan Mazraoui’

Mocht Devyne Rensch zijn aflopende contract bij Ajax niet verlengen, dan zou Yukhym Konoplja een goede vervanger kunnen zijn.