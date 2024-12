René van der Gijp denkt dat maar één PSV'er de Europese top gaat halen en noemt volgende club

René van der Gijp denkt dat er maar een van de spelers van de huidige PSV-selectie de Europese top gaat halen: . De analist is al langere tijd gecharmeerd van de Belgische Marrokaan.

De heren van Vandaag Inside bespreken maandagavond PSV vier 'verliespunten voorstaat' op nummer twee Ajax. Van der Gijp is vooral fan van één van de speler van de Eindhovenaren. "Ik denk dat ik dalijk gelijk gaat krijgen. De enige die bij PSV de Europese top gaat halen is die Saibari. Let maar op."

De ploeg van Peter Bosz heeft meerdere jonge spelers die nog een stap kunnen maken, zoals Johan Bakayoko (21), Noa Lang (25) en Ricardo Pepi (21). Toch ziet Van der Gijp ze allemaal niet hoog reiken. "En Tillman... (22, red.) kan ook, maar ik denk niet in de Premier League. Die zou in Spanje kunnen spelen, in Italië kunnen spelen, hij is toch wat flegmatieker. Moet je die Tillman straks net als die Palmer (Chelsea, red.) gaan afrekenen op de doelpunten die hij maakt? Dat gaat wel meevallen."

De analist vervolgt daarna zijn lofzang voor de Saibari. "Hij heeft zo'n drive. Hij heeft alles voor een complete middenvelder, is ook altijd in beweging. Bij Saibari heb ik het idee: die gaat bij Arsenal eindigen. Daar ben ik van overtuigd." De middenvelder maakte zondag tegen FC Utrecht een prachtig doelpunt na vijf minuten spelen, maar hij stond nét buitenspel. "Die had niet afgekeurd mogen worden", stelt Derksen. "Dan moet je als scheidsrechter zeggen: 'Dit is buitenspel, maar we laten doorgaan.'"

