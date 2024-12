Noa Lang steelt de show met typerend dankwoord richting Bosz op tv

Peter Bosz is maandag tijdens de uitzending van Eva verrast door een aantal mooie woorden van PSV-speler . De buitenspeler verwerkte ook humor in zijn videoboodschap.

Eva Jinek houdt tijdens het programma een lang interview met de trainer van PSV en refereert op een gegeven moment naar zijn uitspraken. "Je zei: 'Dit is de beste groep waar ik 25 jaar mee heb gewerkt'. De spelers zijn ook erg over jou te spreken." Vervolgens worden beelden van Lang getoond.

"Trainer, 't is je favoriete speler." Het is gelijk goed te zien dat Bosz zijn lach niet kan bedwingen. Lang vervolgt: "Ik ben u allereerst dankbaar dat u me altijd gewoon in mijn waarde laat, me laat doen waar ik me goed bij voel, mij de persoon laat zijn die ik ben. Ik denk dat dat u ook siert als trainer. Ik denk dat u heel goed met alle persoonlijkheden in het team kan omgaan, dat u het team goed in balans houdt." Volgens Lang is dat geen eenvoudige taak. "We hebben natuurlijk wel veel mannetjes in het team."

Lang is naast zijn voetballeven ook veel met muziek bezig en lijkt tijdens de video ook in een studio te staan. "U laat me ook lekker muziek maken, wat ik nu ook weer ga doen. Ik zie u woensdag op de training." Bosz hoeft volgens de aanvaller niet gewend te worden aan dit soort teksten. "Dit zeg ik ook maar één keer hè, zulke dingen!"

