Guus Til: 'Toen maakte ik er drie en zat ik thuis: is dit het nou?'

Het openhartige interview van na afloop van de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV (2-5) heeft gezorgd voor behoorlijk wat gesprekstof. Tegenover de clubkanalen van PSV gaf Til maandag tekst en uitleg over zijn uitspraken. Hij wil bezorgde mensen geruststellen en laat weten dat hij al eerder in zijn carrière met deze gevoelens heeft geworsteld.

Til vertelde tegenover ESPN dat hij de afgelopen tijd kampt met een gebrek aan ‘vuur’. Zijn openhartigheid verraste voetbalminnend Nederland. Het leidde tot speculaties, waarop PSV – samen met Til – besloot een video te maken.

De 26-jarige aanvallende middenvelder benadrukt dat stoppen met voetbal het ‘laatste is wat hij wil’. “Voetbal is het allerleukste dat ik ken. Ik heb dit gevoel vaker gehad in mijn carrière. Toen heb ik er niks over gezegd en ben ik er ook uitgekomen,” legt hij uit. Maddy Janssen vraagt hem hoe lang het gevoel al speelt. “Iemand helpt me ermee. Ik ben lang op zoek geweest naar iemand die me hierbij kan ondersteunen. Het gaat op en af, zo ben ik als persoon. Zo ben ik,” antwoordt Til.

‘Dat gevoel had ik toen ook’

Til probeert voetbalminnend Nederland gerust te stellen en haalt een voorbeeld aan waarin hij soortgelijke gevoelens ervaarde: “Ik kan je bijvoorbeeld vertellen: in de Johan Cruijff Schaal, toen maakte ik er drie in mijn eerste wedstrijd voor PSV. Ik zat thuis met die bal en dacht: is dit het nou? Dat gevoel had ik toen ook." PSV won in 2022 de Johan Cruijff Schaal na een 3-5 overwinning op Ajax. "Ik heb berichten gehad van spelers en oud-profs die me begrijpen. Ik vind het grappig dat dit de buitenwereld zo overvalt, omdat ze het niet begrijpen,” sluit hij af.

