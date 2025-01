Kijkers uiten hevige kritiek: 'Op deze manier wordt Vandaag Inside om zeep geholpen'

Wilfred Genee lijkt het te hebben verbruid bij een deel van de vaste kijkers van Vandaag Inside. De presentator van het programma is na de laatste uitzendingen het mikpunt van kritiek op social media. Genee deed afgelopen vrijdag al veel stof opwaaien vanwege zijn kritische houding richting Glennis Grace en dinsdagavond toonde hij zich opnieuw erg kritisch, maar dan in gesprek met Mona Keijzer. De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deed haar verhaal over de stikstof- en woningcrisis in Nederland, maar Genee was niet bepaald onder de indruk.

Keijzer was dinsdagavond te gast in Vandaag Inside. Ze vertelde er erg naar uitgekeken te hebben, maar het is niet onwaarschijnlijk dat ze een dubbel gevoel heeft overgehouden aan haar opwachting in het programma van SBS6. Dat heeft dan niet zo zeer met haar eigen optreden te maken, maar vooral met de houding van Genee. De presentator was opnieuw zeer kritisch. Zo wees hij Keijzer op het feit dat nog maar de helft van de BBB-stemmer vertrouwen heeft in Caroline van der Plas, medeoprichter en politiek leider van de partij.

Later in de uitzending, toen onder meer de stikstof- en woningcrisis in Nederland ter sprake was gekomen, toonde Genee zich opnieuw erg kritisch richting Keijzer. “Je zegt nu dat jullie het gaan proberen uit te zoeken hoe jullie dat moeten oplossen, maar dat heeft het vorige kabinet ook gedaan. Toen werden die plannen gewoon van tafel geschoven en nu zijn jullie weer opnieuw begonnen. Dat is niet zo handig, toch?”, confronteerde Genee Keijzer. De presentator bleef nog wel even bij zijn harde toon. “Mona, je hebt helemaal gelijk. Ik kan me ook voorstellen dat je dit een beetje hebt ingestudeerd in de auto hier naartoe, dat je dat gewoon goed wil brengen. Dat snap ik ook wel, maar ik kan me ook voorstellen dat de mensen thuis denken: al dat gelul van die politici, ik kan er niet meer zoveel mee.”

Op social media wordt de houding van Genee niet gewaardeerd. “Wat een verschrikkelijke respectloze Wilfred Genee in Vandaag Inside die zit te blazen en weg te kijken, hopend op effectbejag als Mona Keijzer (niet mijn partij) duidelijk vertelt wat ze doen aan het creëren van meer woningen in Nederland. Wilfred Gênant. Te erg, wat een sukkel”, zo houdt een bozer kijker geen blad voor zijn mond. Hij is zeker niet de enige die er zo over denkt. “Kan die Genee gewoon een keer zijn gast laten uitpraten, in plaats van er steeds doorheen te tetteren”, schrijft een ander, terwijl de presentator ook een ‘enorm naar mannetje’ en ‘een ontzettend nare man’ wordt genoemd. “Vandaag Inside heeft een nieuwe presentator nodig. Ik stel voor Hélène (Hendriks, red.) snel te benaderen. Op deze manier wordt Vandaag Inside snel om zeer geholpen”, zo klinkt het ook nog.

Wat een verschrikkelijke respectloze Wilfried Genee in #Vandaaginside die zit te blazen en weg te kijken, hopend op effectbejag als Mona Keijzer (niet mijn partij) duidelijk vertelt wat ze doet aan het creëeren van meer woningen in NL. Wilfred Gênant. Te erg, wat een sukkel. pic.twitter.com/jzA4seuD7v — Rene Scheffer (@ReneScheffer) January 28, 2025 Kan die Genee gewoon een keer zijn gast laten uitpraten, in plaats van er steeds doorheen te tetteren #vandaaginside — Bart Werts (@bartwerts) January 28, 2025 Wat is Wilfred Genee een ontzettend nare man. @vandaaginside heeft een nieuwe presentator nodig, ik stel voor Helene snel te benaderen. Op deze manier wordt Vandaaginside snel om zeep geholpen. — Jan Hoekzema (@JanHoekzema) January 28, 2025 #vandaaginside Wat een drammer die Genee. Vind het lastig om iemand te waarderen behalve zichzelf. Had het lastig want hij werd paar keer op z'n plaats gezet. — Leo Budding (@BuddingLeo) January 28, 2025

Derksen niet blij met Genee

Genee beleeft, volgens veel kijkers, niet zijn beste dagen als presentator. Johan Derksen reageerde afgelopen vrijdag al erg geïrriteerd op zijn collega. Derksen kon zich niet vinden in de manier waarop Genee met bargast Glennis Grace omging. De presentator voelde de zangeres, die enkele jaren geleden in opspraak was geraakt, flink aan de tand, tot onvrede van Derksen. “Ik snap Wilfred niet zo goed. Het is lang geleden, een privékwestie. Ze is gestraft, ze heeft met de slachtoffers gesproken en heeft spijt. Het is wel een keer klaar”, zo reageerde iemand op de uitzending van vrijdag. De meningen over de aanpak van Genee zijn overigens wel verdeeld. Een aantal kijkers vond hem vrijdag het juiste doen. “Iedereen valt hier over Genee, hij deed gewoon zijn werk als goede interviewer”, zo sprong iemand in de bres voor Genee.

