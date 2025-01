Derksen schiet tijdens Vandaag Inside uit zijn slof na opmerking Genee

Johan Derksen heeft vrijdagavond geïrriteerd gereageerd op de manier waarom Wilfred Genee met bargast Glennis Grace omging. De presentator voelde de zangeres, die enkele jaren geleden in opspraak was geraakt, flink aan de tand, tot onvrede van Derksen.

Halverwege januari maakte Genee bekend dat Derksen graag zou zien dat Grace een keer zou aanschuiven bij Vandaag Inside. De zangeres kwam in februari 2022 in het nieuws omdat zij werd gearresteerd op verdenking van bedreiging, vernieling en geweldpleging in een Jumbo-vestiging in Amsterdam. Daarvoor werd de zangeres uiteindelijk veroordeeld tot een taakstraf. Vrijdagavond mocht ze aanschuiven bij Vandaag Inside, waar het incident ook ter sprake kwam.

Genee begint door tegen Grace te zeggen dat Victor Vlam en Angela de Jong het niet eens zijn met haar aanwezigheid bij het programma, terwijl hij ook enkele negatieve berichten die hij heeft ontvangen van kijkers voorleest. Derksen geeft vervolgens aan dat het tijd is om Grace te vergeven. “Je kunt iemand toch niet levenslang geven, omdat ze een keer uit d’r bol gaat?”, vraagt de oud-voetballer zich af. “Ze heeft een foutje gemaakt in het leven…”

“Nou, foutje, foutje?”, valt Genee hem direct in de reden. “Ze heeft een hele Jumbo verbouwd, laten we wel wezen.” Die opmerking schiet bij Derksen in het verkeerde keelgat. “Jij wil graag nog even op een rijtje zetten wat ze allemaal gedaan heeft, dan zit je al te wippen op je stoel”, reageert De Snor fel. “Zeg het maar even, dan hebben we dat gehad!” Genee wil vervolgens aangeven dat hij daar ook later op terug kan komen, maar daar is Derksen het niet mee eens. “Ik vind het helemaal niet relevant. Het is drie jaar geleden gebeurd, daar is drie jaar overheen gegaan, daar heeft ze een straf voor gehad”, gaat hij geïrriteerd verder. “Maar ik vind dat geen enkele reden meer dat zij niet op tv zou mogen komen. Dat geldt ook voor Matthijs (van Nieuwkerk, red.) en ook voor Tom Egbers.”

