Johan Derksen vraagt studiogast plots ten huwelijk

Johan Derksen heeft donderdagavond een toeschouwer van Vandaag Inside ‘ten huwelijk’ gevraagd. Tijdens de uitzending van de talkshow merkte Wilfred Genee op dat een bezoeker het voortdurend met Derksen eens was, waarna De Snor met een opvallend voorstel kwam. Het zorgde voor ludieke beelden.

Vandaag Inside is sinds deze week weer op de buis, maar heeft een iets andere opzet dan voorheen. René van der Gijp ontbreekt namelijk op de woensdagen, maar zat donderdag dus weer op zijn gebruikelijke stoel. Uiteraard waren ook Wilfred Genee en Johan Derksen aanwezig en zat de studio weer vol met toeschouwers.

Eén van die toeschouwers bleek groot fan te zijn van Derksen, zo constateerde Genee na dik tien minuten in de uitzending. “Er zit hier een man die steeds ‘ja’ zegt als jij iets zegt”, lacht de presentator terwijl Derksen aan het woord is. “Dat is een heel verstandige man. Geef ook maar wat applaus”, reageert de bekendste inwoner van Grolloo ludiek. Van der Gijp voegt lachend toe: “Die man gaat dit thuis ook nog drie keer terug zitten kijken!”

LEES OOK: René van der Gijp laat zich uit over toekomst met Minouche

Weer een kwartier verder hoort Genee opnieuw ‘ja’ vanuit het publiek als Derksen aan het woord is. “Er wordt wéér ‘ja’ gezegd! Ik hoor het weer!” Derksen komt vervolgens met een gek voorstel: “Het is misschien een beetje een gek voorstel, meneer, maar zou u met mij willen trouwen? Dit ben ik helemaal niet gewend thuis!”, grapt de televisiepersoonlijkheid.

VIDEO: Johan doet gek voorstel aan man in het publiek: 'Zou u met mij willen trouwen?'

