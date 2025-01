Johan Derksen lacht zich rot om één speler van Feyenoord

Johan Derksen kan niet geloven dat zich afgelopen zomer te groot voelde voor een overstap naar Nottingham Forest. De Engelsen staan momenteel derde in de Premier League, met evenveel punten als nummer twee Arsenal. Feyenoord was in augustus rond met de stuntploeg, maar Giménez wilde zelf niet naar Nottingham.

Afgelopen zomer leek Giménez hard op weg naar de uitgang bij Feyenoord. De Rotterdammers waren rond met Nottingham Forest over een transfer, maar de Mexicaan had zelf geen zin om te tekenen bij de nummer zeventien van het afgelopen Premier League-seizoen. Dit seizoen is de aanvaller bij Feyenoord weer op dreef en scoorde hij ook woensdagavond twee keer tegen Bayern München.

Momenteel staat Giménez in de belangstelling van AC Milan, maar Feyenoord zou een vraagprijs van veertig miljoen euro voor de linkspoot hanteren. Daar moet woensdag wel wat bovenop zijn gekomen, zo stelt René van der Gijp bij Vandaag Inside. “Twee goals, dus hij is twee keer vijf miljoen meer waard geworden. Dit tikt aan”, vindt de analist.

“Maar René, ik denk nog wel eens aan die Giménez, die aan het begin van het seizoen zei: ‘Ik ga niet naar Nottingham Forest, bij zo’n klein clubje wil ik niet spelen’. Ze staan op de tweede plaats in Engeland”, haakt Derksen daar lachend op in. Overigens staat Forest derde, met evenveel punten als nummer twee Arsenal, maar een minder doelsaldo. “Ja, die doen het goed man”, is ook Van der Gijp onder de indruk.

