René van der Gijp komt direct na terugkeer bij VI met sneer naar Valentijn Driessen

René van der Gijp is onder de indruk van het niveau van de Nederlandse voetbaljournalisten, met uitzondering van Valentijn Driessen. De analist heeft na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en Bayern München (3-0) Duitse kranten gelezen en staat versteld van hoe slecht de voetbalkennis is vergeleken met in Nederland.

Feyenoord verraste woensdagavond vriend en vijand door met 3-0 te winnen van Bayern München. Van der Gijp, die tegenwoordig vrij heeft van Vandaag Inside op woensdagen, heeft het duel live zitten kijken. Na afloop van de wedstrijd besloot hij de Duitse kranten in te duiken, maar daar wist hij niet wat hij zag, zo vertelt hij donderdag bij Vandaag Inside.

“Ik heb dan die Duitse kranten zitten lezen, dan hebben wij best nog wel, Valentijn (Driessen, red.) daargelaten, veel journalisten met verstand van voetbal”, sneert de oud-voetballer naar de journalist van De Telegraaf, die regelmatig aanschuift bij de talkshow. “Die Duitse kranten staan vol met de vraag: ‘Waar was Harry Kane?’”, stelt Van der Gijp.

De voormalig buitenspeler weet wel waar de Engelse spits was. “Die stond tussen negen Feyenoorders in, dan moet je maar je weg zien te vinden”, legt hij uit. Wilfred Genee countert door te stellen dat Kane best had kunnen scoren, bijvoorbeeld met de kans in de slotfase van de eerste helft van heel dichtbij die Justin Bijlow nog wist te keren. “Maar wat kan je nou van Harry Kane verwachten gisteren”, gaat Van der Gijp verder. “Kom op man!”

