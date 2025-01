Johan Derksen velt keihard oordeel over Brian Priske

Johan Derksen verwacht dat het aanblijven van Brian Priske bij Feyenoord uitstel van executie is, zo geeft hij donderdag aan bij Vandaag Inside. Verschillende media schreven woensdag dat de wedstrijd tegen Bayern München (3-0) de laatste van de Deen zou zijn, maar daags na de historische zege werd duidelijk dat hij toch mag aanblijven.

In de loop van woensdag bestond er veel onrust over de toekomst van Priske. Verschillende media schreven dat de oefenmeester die avond zijn laatste wedstrijd op de bank zou zitten in De Kuip. Door de verrassende zege op Bayern München hing de vlag er donderdag ineens heel anders bij in Rotterdam. Waar iedereen een ontslag anticipeerde, kwam tegen het einde van de middag naar buiten dat Priske toch mocht aanblijven, wat in de loop van de avond werd bevestigd door algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese.

Bij Vandaag Inside krijgt Derksen de vraag wat hij nu van de toekomst van Priske bij Feyenoord verwacht. “Ik denk dat die breuk wel komt”, antwoordt de voormalig profvoetballer stellig. “Het gaat namelijk niet om de resultaten.” Derksen geeft aan al van tevoren vraagtekens te hebben gehad bij het aanstellen van Priske afgelopen zomer. “Ik vind het een man die niet stimulerend werkt, het is een dooie.”

Derksen legt vervolgens uit waarom hij verwacht dat Priske binnenkort wel zal vertrekken bij Feyenoord. “Er speelt van alles achter de schermen”, stipt De Snor aan. “Die twee assistenten, uit Scandinavië, de spelers kunnen het bloed van die gasten wel drinken.” Ook het feit dat Priske en John de Wolf niet goed met elkaar overweg zouden kunnen, zorgt bij Derksen voor twijfels over zijn toekomst. De Deense trainer zou hebben gesteld dat er een keuze gemaakt moest worden tussen een vertrek van het clubicoon of hemzelf. “Als hij dat heeft gezegd, moet een directeur meteen zeggen: ‘Dan ga jij eruit’.”

