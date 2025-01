UEFA beloont spelers van Feyenoord en PSV na knappe overwinningen

De UEFA heeft met en twee Eredivisie-spelers opgenomen in het Team van de Week van speelronde zeven van de Champions League. PSV wist dinsdagavond met 2-3 te winnen bij Rode Ster Belgrado dankzij twee treffers van De Jong, terwijl Feyenoord een dag later met 3-0 won van Bayern München, mede door uitstekend keeperswerk van Bijlow.

Deze week heeft de UEFA met De Jong en Bijlow twee Nederlandse spelers opgenomen in het Team van de Week van de Champions League. De Jong kwam dinsdagavond met PSV in actie tegen Rode Ster Belgrado. De Eindhovenaren moesten winnen om een heel grote kans te blijven maken op het bereiken van de tussenronde. Twee treffers van De Jong in het eerste kwart van de wedstrijd gaven PSV een goede uitgangspositie, waarna Ryan Flamingo vlak voor rust de derde binnenschoot. Diezelfde Flamingo kreeg vlak na rust een rode kaart, waarna Rode Ster terugkwam naar 2-3. De derde goal viel uiteindelijk niet meer.

Een dag later was het de beurt aan Feyenoord, dat het in eigen huis opnam tegen Bayern München. Hoewel de Duitse koploper liefst tachtig procent balbezit had en de kansen aaneenreeg, wisten de Rotterdammers het doel schoon te houden. Dat was niet in de laatste plaats te danken aan het optreden van Bijlow. De doelman verrichte zeven reddingen, waarvan enkele op hele grote kansen. Daarnaast wist hij meerdere voorzetten voor ze bij een aanvaller kwamen onschadelijk te maken. Dankzij twee treffers van Santiago Giménez en een van Ayase Ueda stapte Feyenoord uiteindelijk als winnaar van het veld: 3-0. Daarmee kwalificeerden de Rotterdammers zich voor de tussenronde, terwijl ook een plek bij de bovenste acht in de competitiefase nog tot de mogelijkheden behoort.

Naast Bijlow en De Jong kregen ook Davide Calabria (AC Milan), Wilfried Singo (AS Monaco), Federico Gatti (Juventus), David Raum (RB Leipzig), Raphinha (FC Barcelona), João Neves (PSG), Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk), Vinícius Júnior (Real Madrid) en Julián Alvarez (Atlético Madrid) een uitverkiezing in het Team van de Week van de UEFA.

