Nieuwe beelden: zo provoceerde Veerman na bekogeling, PSV reageert

De Champions League-wedstrijd tussen Rode Ster Belgrado en PSV (2-3) werd dinsdagavond ontsierd door supporters van de thuisploeg die voortdurend met sneeuwballen gooiden. Met name was tijdens corners het mikpunt van de fans. Op sociale media duiken daags na het duel opvallende beelden op waarin de bekogeling zeer duidelijk zichtbaar is.

PSV won dinsdagavond met hangen en wurgen van Rode Ster en had dat voor een groot deel te danken aan een fantastische eerste helft. De Eindhovenaren sloegen driemaal toe, waarbij Veerman liefst twee keer de aangever was vanaf de cornervlag. Tijdens die hoekschoppen probeerden fans uit Belgrado de middenvelder te hinderen door sneeuwballen te gooien.

De uit Volendam afkomstige spelmaker reageerde zichtbaar geïrriteerd op de boosdoeners, zo was ook op televisie te zien. Daags na de wedstrijd deelt een TikTok-gebruiker een video waarin het tafereel nóg duidelijker zichtbaar is. De persoon zoomt in op de situatie en brengt de bekogeling, vlak voor de 0-2 van Luuk de Jong, goed in beeld.

Te zien was dat Veerman, direct na de goal, zijn gram haalde bij de irritante thuissupporters. De middenvelder draaide zich provocerend om en liet zijn frustraties duidelijk de vrije loop. Op televisie was dit moment niet goed te zien, maar op de beelden van deze TikTok-gebruiker wel. Het fragment ging woensdag hard rond op het platform en bereikte ook de communicatieafdeling van PSV. De Eindhovenaren kwamen met een reactie: “Joey 😉😈.”

