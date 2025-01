Luuk de Jong opent interview met Noa Vahle furieus: ‘Het slaat helemaal nergens op’

stond dinsdagavond na het Champions League-duel van PSV bij Rode Ster Belgrado (2-3 zege) trots voor de camera van Ziggo Sport. De aanvoerder en spits van PSV begon zijn interview echter met het uiten van zijn frustraties.

De Jong schoof meteen na het laatste fluitsignaal aan bij Noa Vahle en Boudewijn Zenden. “Jeetje. Een overwinning, door naar de volgende ronde (nog niet officieel, red.), twee doelpunten: wat een wedstrijd was dit”, opende Vahle het interview. De Jong uitte vervolgens als eerste zijn frustraties over de rode kaart die Ryan Flamingo aan het begin van de tweede helft kreeg, na een overtreding op de doorgebroken Nemanja Radonjic. “Ik weet niet of jullie de rode kaart teruggekeken hebben, maar het slaat toch helemaal nergens op. Of wel? Dat zei ik meteen tegen de scheidsrechter, ja.”

“De scheidsrechter zei: we gaan checken of het buitenspel was, maar de rode kaart is bevestigd”, zegt De Jong over het onderonsje dat hij na het wegsturen van Flamingo had met arbiter István Kovács. “Toen dacht ik echt bij mezelf: dit meen je niet. In mijn optiek was er echt helemaal niks aan de hand. Maar dat is voetbal: soms zit het mee en soms zit het tegen.”

PSV leidde halverwege comfortabel met 0-3, door doelpunten van De Jong (twee) en Flamingo. Laatstgenoemde werd vijf minuten na rust echter van het veld gestuurd met rood, waarna Rode Ster Belgrado dichterbij kwam via treffers van Cherif Ndiaye en Nasser Djiga. PSV hield met een man minder echt stand en heeft nu met nog één speelronde voor de boeg uitstekende papieren om de competitiefase van de Champions League bij de eerste 24 teams af te sluiten en daarmee door te stoten naar de volgende ronde.

“We gingen die tweede helft in met het idee: oké, jongens, we gaan voetballen. Bij het eerste het beste duel duikt die jongen (Radonjic, red.) over Ryan heen. Rode kaart. Ja…”, vervolgt De Jong. “Dan heb ik gewoon complimenten voor het team voor hoe we tot de laatste minuut gestreden hebben. Het was zwaar, maar deze wedstrijd moet je over de streep trekken en dat hebben we gedaan.”

