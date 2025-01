Joey Veerman heft handen wanhopig ten hemel, vlak voor tweede PSV-goal in Belgrado

PSV-middenvelder is dinsdagavond niet erg gelukkig met de supporters van Rode Ster Belgrado. Telkens als de geboren Volendammer wil aanleggen voor een hoekschop, wordt hij vanaf de tribunes bekogeld met ijsballen vanuit de thuisvakken.

Luuk de Jong is in de eerste helft van het duel tussen Rode Ster en PSV vooralsnog goud waard voor de Eindhovenaren. Na een dik kwartier was de routinier, volledig vrijstaand, uit een corner van Veerman voor het eerst trefzeker. Nog geen tien minuten later was het wéér raak, en opnieuw uit een hoekschop van Veerman. De Jong was andermaal betrokken bij de treffer, maar de 0-2 kwam uiteindelijk op naam van Guus Til die de bal als laatste PSV'er beroerde.

Telkens als Veerman - of een andere PSV'er - te dicht bij de zijlijn komt, daalt een spervuur aan ijsballen vanuit de thuisvakken neer. Bij de treffer van Til is Veerman daar duidelijk zichtbaar gefrustreerd over. De middenvelder heft zijn handen vragend ten hemel richting de Roemeense scheidsrechter István Kovács en moet even later zelfs zijn achterhoofd beschermen tegen de kannonades.

