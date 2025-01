Rode Ster Belgrado - PSV LIVE: Loodzware slotfase voor tiental PSV, dat marge ziet slinken naar één

Rode Ster Belgrado en PSV treffen elkaar dinsdagavond in de Champions League. Beide ploegen nemen het vanaf 21.00 uur tegen elkaar op in het Rajko Mitic Stadion. Volg de wedstrijd in de competitiefase van minuut tot minuut in ons liveverslag!

Rode Ster staat er niet goed voor in de Champions League. In zes duels pakten de Serviërs pas drie punten. PSV speelde tot dusver acht punten bij elkaar en zal dus moeten winnen om kans te blijven maken op plaatsing voor de tussenronde.