Nederlandse kijkers schamen zich bij Benfica - Barcelona kapot voor Danny Makkelie

Danny Makkelie ligt dinsdagavond onder vuur. Reden zijn de strafschoppen die de Nederlandse scheidsrechter toekende in de Champions League-wedstrijd tussen Benfica en Barcelona.

Makkelie heeft dinsdagavond in Lissabon de leiding over Benfica - Barcelona. Hij kende twee strafschoppen toe in de eerste helft: één aan Benfica en één aan Barcelona. Beide beslissingen leiden op social media tot ontzettend veel discussie en kritiek.

Makkelie kende in de dertiende minuut eerst een strafschop toe aan Barcelona. De rechtervoet van Alejandro Baldé kwam in contact met de rechtervoet van Tomás Araújo. Makkelie liet in eerste instantie doorspelen, maar legde de bal na tussenkomst van de VAR alsnog op de stip. Het buitenkansje werd vervolgens benut door Robert Lewandowski: 1-1.

Artikel gaat verder onder video

In de dertigste minuut kende Makkelie opnieuw een penalty toe, ditmaal aan Benfica. Kerem Aktürkoglu sprong in de zestien over doelman Wojciech Szczesny heen, waarna ditmaal Vangelis Pavlidis mocht aanleggen vanaf elf meter. De voormalig spits van AZ maakte geen fout en bracht met zijn derde doelpunt van de avond de 3-1 op het scorebord. Daardoor leidt Benfica bij rust comfortabel tegen Barcelona. "Szczesny heeft hem nauwelijks of niet geraakt", zag commentator Sierd de Vos meteen bij Ziggo Sport.

LEES OOK: Noa Vahle getuige van ‘sabotage’ in kleedkamer van PSV

Op social media klinkt er veel kritiek op het optreden van Makkelie, niet op de laatste plaats vanuit Nederland. “Wat een raar moment met Makkelie. Wuift overduidelijke penalty weg, maant Barcelona de corner te nemen en krabbelt dan op het laatste moment alsnog terug naar het scherm om toch een penalty te geven…”, schrijft een Nederlandse kijker bijvoorbeeld op X. Een ander reageert met: “Makkelie en zijn compagnon in het kwaad Dieperink maken er een potje van. Belachelijke strafschoppen.”

Oud-voetballer Willie Overtoom doet ook een duit in het zakje: “Kunnen we niet gewoon de VAR afschaffen? Makkelie en vrienden geven echt weer een schandalige penalty weg, zelfs Stevie Wonder zag dat het geen penalty was.” Ook in het buitenland is de kritiek op Makkelie niet mals. Een Spaanse kijker spreekt van een ‘grof schandaal’.

Vind jij de penalty voor Benfica terecht? Laden... 26.1% Ja 73.9% Nee 138 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 VAR-schandaal bij PEC - PSV, met hoofdrol voor Noa Lang: ‘Dit is echt heel bizar’

Een VAR-schandaal tijdens PEC - PSV, met een hoofdrol voor Noa Lang.