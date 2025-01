Noa Vahle getuige van ‘sabotage’ in kleedkamer van PSV

PSV speelt dinsdagavond op bezoek bij Rode Ster Belgrado (21.00 uur) zijn zevende wedstrijd in de competitiefase van de Champions League. Youri Mulder denkt dat de club uit Servië bewust de voorbereiding van PSV saboteert.

Noa Vahle is dinsdagavond namens Ziggo Sport aanwezig in het Rajko Mitic Stadium in Belgrado. De verslaggeefster geeft live op televisie een inkijkje in de kleedkamer van PSV. “Ik vind het altijd wel heel leuk om even een kijkje te nemen in de kleedkamer. Je zou bij een oud stadion zoals hier misschien ook een oude, vervallen kleedkamer verwachten. Maar dat valt eigenlijk hartstikke mee”, zegt Vahle.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opstelling PSV: verwachte basisspeler haakt door ziekte af in Belgrado

“Moet je kijken: genoeg ruimte in ieder geval, lekkere zachte stoeltjes voor de heren”, laat de verslaggeefster zien vanuit Belgrado. “Dus dat ziet er eigenlijk hartstikke goed uit.” Vahle stipt vervolgens echter toch één minpunt aan. “Het enige ding: het is hier wel echt bloedheet. Maar dat kan misschien ook te maken hebben met het feit dat het buiten min twee graden is.”

Vervolgens wordt er geschakeld met de studio van Ziggo Sport. Daar verzekert Mulder dat de thuisploeg bewust de voorbereiding van PSV bemoeilijkt. “Ze stoken daar expres de kachel”, garandeert de analist en oud-spits. “Je komt daar die kleedkamer binnen: het is daar bloedheet. Ze doen altijd wel iets om je te irriteren.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 VAR-schandaal bij PEC - PSV, met hoofdrol voor Noa Lang: ‘Dit is echt heel bizar’

Een VAR-schandaal tijdens PEC - PSV, met een hoofdrol voor Noa Lang.