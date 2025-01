Opstelling PSV: verwachte basisspeler haakt door ziekte af in Belgrado

De opstelling van PSV voor het uitduel met Rode Ster Belgrado in de Champions League is bekend. Behalve Malik Tillman (geschorst en geblesseerd) en Matteo Dams (geschorst) blijkt ook Ismail Saibari vanwege ziekte niet van de partij; trainer Peter Bosz handhaaft daarom in zijn basiselftal.

Walter Benítez staat dinsdagavond andermaal onder de lat bij PSV. Voor de Argentijn wordt de viermansdefensie gevormd door Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Op het middenveld start het 'vertrouwde' duo Joey Veerman - Jerdy Schouten en is Guus Til bij absentie van Tillman en Saibari de meest vooruitgeschoven pion. In de spits krijgt Luuk de Jong van Peter Bosz andermaal de voorkeur boven Ricardo Pepi. De routinier wordt vanaf de flanken bijgestaan door Johan Bakayoko op rechts en Noa Lang aan de linkerkant.



PSV kan met een overwinning in Belgrado zeer goede zaken doen richting de volgende ronde van de Champions League. Na zes van de acht wedstrijden staat de regerend kampioen van Nederland 23ste op de ranglijst. De nummers 9 tot en met 24 van de competitiefase plaatsen zich aan het einde van de rit voor een tussenronde voor een plek in de achtste finales; de nummers 1 tot en met 8 zijn daarvan vrijgesteld en scharen zich rechtstreeks bij de laatste zestien. PSV verkeert echter niet in beste doen: sinds de korte winterstop werd in de Eredivisie gelijkgespeeld tegen AZ (2-2) en verloren bij PEC Zwolle (3-1), terwijl de achtste finales van de KNVB Beker een benauwde zege op Keuken Kampioen Divisieclub Excelsior opleverde (5-4 na verlenging).

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; , Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Lang

